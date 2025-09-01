Keny Arroyo es nuevo jugador de Cruzeiro, en un movimiento que terminó apurando su salida del fútbol europeo, la cual duró menos de 6 meses. Ahora el jugador ecuatoriano llega a Brasil por más de 7 millones, en un movimiento que termina también beneficiando a Independiente del Valle.

Desde Europa trasciende que la transferencia de Keny Arroyo a Cruzeiro sería un movimiento cercano a los 7 millones de euros. El tricolor deja Besiktas, tras un triste desenlace, para un viaje que comenzó de la mejor manera, donde le dieron hasta la 10 en su nuevo equipo.

En su momento, Besiktas compró el 50% del pase del jugador, y luego hizo una oferta por el 30% más a IDV. Sin embargo, no se reveló si esta fue aceptada. Ahora con esta transferencia, Independiente del Valle se llevaría más de 3 millones si se quedó con el 50% o más de 1 millón si le quedaba el 20% del pase.

Nuevamente, Independiente del Valle terminaría facturando por la transferencia de Keny Arroyo. El equipo ecuatoriano suele recibir importantes montos de dinero por las transferencias de jóvenes talentos que vendió o que se terminaron formando en el equipo.

ver también Mikel Arteta sorprendió a todos con su confesión sobre Piero Hincapié: “Es un gran…”

Keny Arroyo fue titular en Besiktas. (Foto: GettyImages)

A Keny Arroyo su brillante futuro en Turquía se le terminó dando vuelta, por cuestiones disciplinarias. El jugador no pudo volver a ser titular e incluso le quitaron la camiseta número 10, con todas estas novedades se terminó apurando todo en el mercado para que salga a Brasil.

Publicidad

Publicidad

ver también Beccacece revela el verdadero motivo para convocar a Moisés Ramírez y Xavier Arreaga

Los números de Keny Arroyo jugando en Besiktas

Con apenas 19 años, Keny Arroyo llegó a sumar con Besiktas un total de 14 partidos en todo el semestre. El joven jugador solo marcó 2 goles. Había firmado un contrato hasta 2029, pero su primera expedición a Europa no termina de la manera que él esperaba.

¿Cuánto vale el pase de Keny Arroyo?

De acuerdo a la información de Trasnsfermark, Keny Arroyo tiene un precio de 7 millones de euros. Prácticamente, la misma cifra que se revela terminó pagando Cruzeiro para quedarse con él como su nuevo jugador.

Encuesta¿Keny Arroyo triunfará en Brasil? ¿Keny Arroyo triunfará en Brasil? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad