VIDEO | Keny Arroyo marca un GOLAZO con el Cruzeiro de Brasil

Keny Arroyo llegó al Cruzeiro en medio de varios rumores y algunas versiones de indisciplina en el Besiktas, pero parece que ya encontró su lugar para desarrollar su carrera. El ecuatoriano se despachó con un golazo este fin de semana.

El ex Independiente del Valle recibió por la banda y mostrando su velocidad y gambeta recortó para dentro y sacó un remate muy fuerte para que el arquero lo ataje. Fue victoria 3-1 contra el Vitoria.

Este es el primer gol del ecuatoriano en el gigante de Brasil, y el segundo del año tras haber marcado uno en el primer semestre con el Besiktas. Cruzeiro está tercero a solo 4 puntos del líder Flamengo.

Arroyo busca recuperar su espacio en la Selección de Ecuador, más aún luego de que la Tri abiertamente busque un nuevo extremo y volante que pueda generar juego.

¿Hasta cuándo tiene contrato Keny Arroyo en el Cruzeiro?

Keny Arroyo tiene un acuerdo firmado hasta 2029, luego de que el Cruzeiro pagara 8 millones de dólares al Besiktas de Turquía.

¿Cuánto pagó Cruzeiro por el ecuatoriano?

Cruzeiro se movería en el mercado por Keny Arroyo y pagaría una cifra superior a los 5 millones de dólares. El tricolor tiene contrato aún por varios años y aunque es un “problema” para el club, no lo dejarían ir por poco dinero.