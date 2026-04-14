¡Última hora! Confirman que Disney+ transmitirá el Mundial 2026 en Ecuador: ¿cuántos partidos?

Este martes 14 de abril de 2026 los aficionados de la Selección de Ecuador y del fútbol acaban de recibir una noticia que sorprende a todos de cara al Mundial 2026. A las opciones de televisión se sumará otra nueva opción para seguir la Copa del Mundo.

¿Disney+ transmitirá el Mundial 2026 en Ecuador?

De acuerdo a la confirmación de Studio Fútbol, Disney+ se sumará a la parrilla de televisión para ver el Mundial 2026. La plataforma de streaming transmitirá un total de 40 partidos para Ecuador.

¿En qué canales se puede ver el Mundial 2026 en Ecuador?

Hasta el momento, estos son los canales disponibles para ver el Mundial 2026 en Ecuador:

DSports y DGO (Todos los partidos)

Disney+ (40 partidos)

Teleamazonas (40 partidos)

Disney+ transmitirá el Mundial 2026 en Ecuador. (Captura de pantalla)

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica. Será el torneo más grande de la historia, puesto que, se jugará con 48 selecciones.

¿Cómo es el calendario de Ecuador?

Así quedó el calendario de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

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En síntesis: