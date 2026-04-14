¿Lo van a prestar? Desde Newcastle aclaran cuál será el futuro de Johan Martínez tras ficharlo

Johan Martínez fue vendido por Independiente del Valle a Newcastle y ahora desde el club confirmaron cómo será el futuro del jugador ecuatoriano. Está la posibilidad de que lo presten a algún club, como hacen los grandes equipos europeos, pero también está la chance de que se quede con las ‘Urracas’.

Este martes 14 de abril de 2026 lo presentaron a Johan Martínez en el Newcastle. Desde el club se aclaró que seguirá en IDV hasta que tenga la edad para llegar a Europa. El club lo seguirá de cerca y verá cómo avanza su carrera en estos meses en el país.

“Independiente del Valle tiene una sólida reputación por desarrollar jugadores jóvenes y Johan ha beneficiado sin duda de ese entorno. Continuará su progreso allí mientras mantenemos una estrecha conexión con su desarrollo”, comentó Ross Wilson, director deportivo del Newcastle.

Varios equipos venían detrás de Johan Martínez y al final el ganador de la “puja” fue el Newcastle: “Estamos encantados de superar una fuerte competencia de clubes líderes de toda Europa para traer a Johan al Newcastle United. Identificar y reclutar a prometedores jugadores jóvenes es una parte clave de cómo construimos para el futuro”, agregó el directivo.

Se espera que Independiente del Valle, proceda a llevar “lento” el proceso de crecimiento de Johan Martínez. El joven jugador seguiría el camino de otras joyas como Kendry Páez o Justin Lerma y debutaría en los siguientes meses en Ecuador en el campeonato.

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Los números de Johan Martínez en el Sudamericano Sub-17

En lo que va del Sudamericano Sub-17 con la camiseta de la Selección de Ecuador, Johan Martínez ha jugado un total de 4 partidos. El joven talento ha marcado un gol y ha dado 1 asistencia. Siendo de las estrellas del torneo de la CONMEBOL.

¿Cuánto pagó Newcastle por Johan Martínez?

Johan Martínez fue vendido por Independiente del Valle por una cifra superior a los 3 millones de euros. IDV ingresó esta fortuna por un jugador que todavía ni ha debutado en la primera división de la LigaPro.

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En síntesis:

Newcastle United fichó a Johan Martínez de IDV por más de 3 millones de euros .

fichó a de IDV por más de . El jugador fue presentado el 14 de abril de 2026 y seguirá cedido en IDV .

y seguirá cedido en . Martínez registra un gol y una asistencia en cuatro partidos del Sudamericano Sub-17.