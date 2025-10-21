¿Quién será DT de Barcelona? Ismael Rescalvo puso su cargo a disposición

Nuevas noticias hay sobre el futuro de Ismael Rescalvo en Barcelona SC y es que este martes reportan que el entrenador español ha puesto su cargo a disposición. Los resultados adversos parece que también tienen efecto en el cuerpo técnico de cara al cierre de temporada.

En La Radio Redonda informaron que el lunes el entrenador puso su cargo a disposición, quedando en manos de la directiva decidir si aceptan o no su renuncia. Se conoce que el DT fue ratificado debido a que no hay otro candidato para asumir el cargo del equipo para el cierre de LigaPro.

ver también ¡¿Se va en diciembre?! Desde Liga de Quito hablan del futuro de Tiago Nunes

A Barcelona le quedan aún pelear la clasificación directa a Copa Libertadores, sin embargo va perdiendo ventaja sobre U. Católica, Libertad, además de ya estar por debajo de Liga de Quito.

En lo económico, es de vital importancia que Barcelona clasifique a la Copa Libertadores puesto que los 4 millones de dólares ya están contemplados en el presupuesto del 2026.

ver también Liverpool pone 40 millones de euros por crack de la Selección de Ecuador

Ismael Rescalvo – presentación Barcelona.

ver también ¿Recapacita Beccacece? Los jugadores que regresarían a la Selección de Ecuador

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ya ha dirigido un total de 13 partidos. Ganando 5 encuentros, empatando 3 y terminó perdiendo 5. Asumió como DT a 1 punto de Independiente del Valle, y ahora ya está a 12 del equipo ‘Rayado’ que le ganó la temporada regular.

Publicidad

Publicidad

ver también Los DTs que quedan libre luego del Mundial y que aceptarían llegar a Ecuador

El sueldo de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Barcelona SC le paga a Ismael Rescalvo un salario mensual de entre 20 y 30 mil dólares. Siendo uno de los entrenadores mejores pagados de todo el fútbol ecuatoriano. Al entrenador español le hicieron un contrato hasta finales de la temporada 2026 y esto eleva cualquier rescisión de contrato, que no quiere pagar el ‘Ídolo’.