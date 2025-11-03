¿No juegan más?: Ismael Rescalvo borra a tres jugadores de Barcelona

Barcelona SC volvió a perder puntos en LigaPro con el empate en la última jugada vs. U. Católica, y una de las sorpresas fue la ausencia de Brian Oyola. El argentino quedó fuera de convocatoria por decisión técnica de Isamel Rescalvo, y este sería ya le tercer jugador que deja de contar para el DT.

El primero que desde el arranque no contó para Rescalvo fue Gabriel Cortez, el enganche ha estado en apenas 53 minutos de los 16 partidos en los que el español ha estado en el banquillo. Su último partido fue en agosto, jugando 44′ minutos contra Macará.

Con algo más de minutos pero sin contar mucho para Rescalvo está Leonai Souza. Para el DT, el brasileño está muy por detrás de Johnny Quiñónez y tiene solo dos partidos con 90′ minutos desde la llegada del etntrenador, y en casi la mitad no ha tenido minutos.

El caso de Braian Oyola es algo sorpresivo tomando en cuenta que llegó como refuerzo destacado y en su momento sí tenía minutos. Aún no trasciende porqué fue desconvocado por Rescalvo.

Mientras tanto, Barcelona espera clasificar directo a la Copa Libertadores 2026, pero poco a poco va perdiendo terreno frente a sus competidores. Rescalvo tiene contrato hasta junio 2026.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

