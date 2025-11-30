Es tendencia:
Barcelona de Rescalvo alista cinco regresos para el 2026

Barcelona alista cinco regresos para la siguiente temporada, tres de ellos semifinalistas de la Copa Libertadores.

Por Gustavo Dávila

Barcelona de Rescalvo alista cinco regresos para el 2026 Foto: Getty
Barcelona SC ya piensa en los refuerzos para armar un plantel que logre pelear la LigaPro y este domingo se conocieron más nombres. El club ‘torero’ piensa en cinco regresos para el 2026, tres de ellos semifinalistas de América.

Según el periodista Xavier Coello, Barcelona por pedido de Ismael Rescalvo va por los regresos de: Emmanuel Martínez, Christian Alemán, Jonathan Perlaza, también según evaluación del DT se sumarían Lucas Sosa y Eduard Bello.

El central argentino y el volante venezolano deben volver por tener contrato vigente pero dependerá de la decisión del DT si se quedan o no. Los tres primeros fueron parte de las semifinales de Barcelona en Copa Libertadores.

Los dos últimos podrían ser accesibles ya que Alemán se encuentra en el Manta FC y Perlaza quedará libre del Querétaro de México, sin embargo el enganche argentino tiene contrato vigente.

Se conoce que Barcelona busca un defensor central, un volante creativo, un volante de marca, un lateral y un delantero, en el caso de que Octavio Rivero o Felipe Caicedo salgan.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Jonathan Perlaza – Barcelona

Damián Díaz se iría con otro campeón de Barcelona a Guayaquil City

En resumen

  • Ismael Rescalvo pidió el regreso de Emmanuel Martínez, Christian Alemán y Jonathan Perlaza.
  • Barcelona SC considera el regreso de cinco jugadores para el plantel de la temporada 2026.
  • Christian Alemán actualmente juega en el Manta FC; Jonathan Perlaza quedará libre del Querétaro.
Gustavo Dávila
