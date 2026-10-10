¡Última hora! Piden la investigación de este partido de la LigaPro por actuaciones “sospechosas”

Nuevo escándalo en el fútbol ecuatoriano y piden que investiguen este partido por las actuaciones de varios jugadores.

Nuevamente el fútbol ecuatoriano se ve escandalizado por denuncias de “arreglos” en partidos. La gran diferencia es que ahora esto no es la Serie B o en el ascenso nacional, si no en la Serie A. Un encuentro del hexagonal del descenso levanta las sospechas.

El partido apuntado por los hinchas y algunos comunicadores en redes sociales es el encuentro de Delfín vs Mushuc Runa. En ese partido, el ‘Ponchito’ comenzó ganando 2 a 0, y luego Delfín lo terminó dando vuelta con varios errores insólitos de la defensa y el arquero Formento.

De acuerdo a la revelación de Diego Briones, el partido debería ser investigado: “Si el partido no termina en una investigación para varios jugadores… no tendría sentido. Una vergüenza los errores continuos del fondo de Mushuc, en especial de Formento. Horas antes un francés había subido un tweet de que el partido estaba amañado”, sentenció el comunicador.

La publicación a la que se hace referencia fue borrada poco después. Formento venía siendo uno de los mejores arqueros de la LigaPro, pero en el tercer gol hay un gran error del arquero. El delantero remata y el portero reacciona muy tarde y apenas estira la pierna.

Ahora sí celébralo cetáceo 👏🏻👏🏻



Después de dos goles anulados, @DelfinSC festeja la remontada en el Jocay tras el gol de Maykel Reyes 🔥#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/3b7fYEXrUq — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 9, 2026

Con esa victoria, Delfín logró sacar 3 puntos de oro y un respiro clave para seguir peleando en el hexagonal del descenso. Ahora se pone a 1 punto de la salvación y compromete a Orense y Técnico Universitario a ganar sus partidos para no comprometerse con el descenso.

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La tabla de posiciones del hexagonal del descenso

Tras la controversial victoria de Delfín ante Mushuc Runa, así quedó la tabla de posiciones del hexagonal del descenso:

Las decisiones de Mushuc Runa, tras la polémica

Aunque todavía no es oficial, se reveló que Mushuc Runa despediría su entrenador Paúl Vélez, tras esta derrota. Además, en el club también se analizará la continuidad del arquero Formento.

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En síntesis: