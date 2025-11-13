Ecuador empata contra Canadá y los hinchas apuntan contra estos jugadores: “No deben ir al Mundial así”

La Selección de Ecuador volvió a tener que conformarse con un empate en un nuevo amistoso, esta vez contra Canadá. No pudimos sacar ventaja con un hombre más y los hinchas no perdonaron.
Los señalados del partido esta vez fueron los de la banda derecha, empezando por Alan Franco. El volante arrancó de lateral otra vez y los hinchas criticaron que Beccacece siga adaptándolo a esa posición.
El segundo es Kevin Rodríguez, el delantero arrancó como extremo por derecha como complemento de Enner Valencia pero muchas veces se lo vio desorganizado.
Esto no solo sigue siendo un golpe a la imagen de la Selección de Ecuador sino que cada vez más la Tri se aleja de su objetivo de clasificar al Bombo 2 de la siguiente Copa del Mundo.
Ahora Ecuador deberá ganar a Nueva Zelanda el martes 18 de noviembre y esperar que Corea del Sur y Austria no sumen. Con el empate, la ‘Tri’ ya no podrá superar a Irán.
¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?
En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.
En resumen
- La Selección de Ecuador empató un amistoso contra Canadá con un hombre más en la cancha.
- El volante Alan Franco fue criticado por jugar nuevamente como lateral derecho.
- Ecuador jugará su siguiente amistoso contra Nueva Zelanda el martes 18 de noviembre de 2025.
- Con el empate, la ‘Tri’ ya no podrá superar a Irán en la clasificación al Bombo 2.