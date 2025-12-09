El camino que tendrá la Selección de Ecuador para la final del Mundial

La Selección de Ecuador conoció ya su suerte en el sorteo del Mundial 2026 y los hinchas empiezan a sacar cálculos sobre a quién enfrentarán en las siguientes rondas post fase de grupos. La ‘Tri’ sueña con llegar lo más cerca a la final del torneo y ya conoce su camino.

Si logra clasificar segundo, como la lógica indica, enfrentará al segundo del grupo I que podría ser entre Noruega o Senegal en la ronda de 16vos de final. En caso de acceder enfrentaría al ganador del duelo entre Brasil y Marruecos.

En cuartos de final, enfrentaría al ganador de un hipotético duelo entre Inglaterra y México. En semifinales podría enfrentar a Argentina o a Portugal/Colombia dependiendo de quién gane su grupo.

En la final España o Francia esperarían al ser los favoritos del lado opuesto del cuadro. El Mundial 2026 se jugará en su final en Estados Unidos, en New York/New Jersey.

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador debuta contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 18h00 (hora ECU) en Philadelphia.

El segundo partido de la ‘Tri’ será el 20 de junio contra Curazao a las 19h00 (hora ECU) en Kansas City.

El cierre de la fase de grupos de Ecuador será contra Alemania a las 15h00 (hora ECU) en New York New Jersey.

