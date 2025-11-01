¡Urgente! Club de LigaPro podría DESCENDER por deudas

Si algo ha caracterizado al fútbol ecuatoriano en los últimos años es los apuros económicos. En una semana donde varios clubes reportan estar varios meses impagos ahora revelan que El Nacional podría sufrir un descenso administrativo en LigaPro.

Los ‘militares’ sufrieron una sanción de 3 puntos por no pagar a sus acreedores el pasado fin de semana, y ahora para esta jornada El Nacional siguió sin cumplir sus obligaciones y le restaron 6 puntos más.

La normativa indica que si hay una sanción más por deudas, el castigo esta vez es el descenso inmediato. De esta forma la directiva de Marco Pazos tendrá que cancelar sus pendientes esta semana o regresará a la LigaPro Serie B.

Para esta jornada, El Nacional deberá enfrentarse ante Aucas, sin embargo los medios de Quito especulan que el club podría no presentarse debido a la situación económica.

Esta semana tanto Barcelona como Emelec suspendieron sus entrenamientos debido a los meses impagos de salarios. Los amarillos no cobran 3 meses y los azules más de 4.

La respuesta de LigaPro

LigaPro emitió un comunicado asegurando que radicalizará su control económico a los clubes luego de los sucesos de esta semana con los tres equipos mencionados paralizados por deudas.

