¿Efecto Palmeiras? Los jugadores que podrían dejar Liga de Quito a fin de año

La goleada de Palmeiras a Liga de Quito dejó claro que el equipo ‘albo’ debe reestructurarse para la siguiente temporada, no solo con fichajes en puestos claves si no también en salidas de elementos que no rindieron.

Sobre las salidas, hay varios futbolistas que tienen pocas probabilidades de seguir, unos por bajo rendimiento y otros por las millonarias ofertas que han sonado. Las posibles ventas son: Ricardo Adé, Gabriel Villamil y Bryan Ramírez.

El haitiano y el boliviano tienen ofertas desde Brasil y la MLS, mientras que Ramírez incluso ha tenido sondeos de la Premier League además del fútbol de México. Si se van, los tres podrían dejar más de diez millones de dólares de ingreso al club.

Sobre las salidas por rendimiento, jugadores como Lautaro Pastrán, Gian Franco Allala, Freddy Mina, Alexander Domínguez y Alexander Alvarado entrarán en período de evaluación para el 2026. Tiago Nunes abiertamente pidió más jugadores para el siguiente año.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

