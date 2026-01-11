Ayrton Preciado dejó Aldosivi de Argentina y está sin club desde hace poco más de dos meses y pese a que Emelec lo contactó para un posible regreso, no volverá a LigaPro. El extremo ecuatoriano eligió insólito equipo.

Ayrton Preciado seguiría su carrera en Always Ready de Bolivia, equipo que ya se llevó a Luis Caicedo de Emelec. El ‘tricolor’ irá a un equipo menor de Bolivia antes que regresar a los azules.

Desde su salida de Emelec en el 2017, Preciado ha pasado por Santos Laguna, Aldosivi de Argentina y Querétaro, así como un breve paso por Guayaquil City de LigaPro.

No es el primer jugador de los referentes de Emelec que rechaza a volver al club tras la irregular situación. Fernando Gaibor y Ángel Mena tampoco quisieron regresar al equipo.

Ayrton Preciado fue de los mejores jugadores de Emelec sin embargo las lesiones lo siguieron y no pudo consolidarse en el exterior. Incluso fue convocado por la Selección de Ecuador.

Los problemas económicos de Emelec

Actualmente, Emelec tiene varios problemas económicos que le complican su administración para 2026. Tiene más de 9 sanciones en FIFA, que le impiden fichar a nuevos jugadores y de seguir así incluso se expone a un posible descenso administrativo como El Nacional.

Ayrton Preciado – Selección Ecuador.

En resumen