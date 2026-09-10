¡Urgente! Deportivo Quito denuncia un grave escándalo con Inter de Quito en el ascenso nacional

El fútbol ecuatoriano vive un nuevo escándalo después de que se revelara una denuncia grave de Deportivo Quito contra el Inter de Quito. El histórico equipo ecuatoriano pide investigación sobre quién es el dueño del Inter que viene destacando en el ascenso nacional.

Según la revelación de Mr. OFFSIDER, Deportivo Quito denunció al Inter de Quito ante la FEF y la Comisión de Ética de la FIFA, por supuestas vinculaciones del club con las casas de apuestas. Incluso se rumorea de que una empresa de este tipo sería propietaria del club.

Por otro lado, ya con los rumores sonando en el fútbol ecuatoriano, el Inter de Quito salió a publicar un comunicado desmintiendo tales informaciones, que primero estuvieron en los medios. Ahora con una denuncia ya formal en contra, no hay respuesta.

“Las alianzas comerciales y de patrocinio de la institución son de carácter puramente publicitario. Ningún auspiciante tiene injerencia en las decisiones deportivas, administrativas ni en la gestión interna del club. Nuestro actuar se rige bajo los más estrictos estándares de transparencia, responsabilidad y cumplimiento de la normativa vigente”, dice el comunicado del Inter de Quito.

El comunicado del Inter de Quito. (Foto: @interdequito)

Se espera una respuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre el Inter de Quito y esta denuncia del Deportivo Quito. Todo esto se da en medio del contexto de la “pelea” por entrar a la recta final del ascenso nacional y llegar a la Serie B.

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¿Desde cuándo el Deportivo Quito no juega en primera categoría?

El Deportivo Quito no juega en la Serie A de Ecuador desde el 2015. Son 11 años sin pisar primera categoría para un equipo fundador del fútbol ecuatoriano y uno de los campeones de Ecuador. Lleva jugando en el Ascenso Nacional (tercera categoría) desde el 2017.

En síntesis: