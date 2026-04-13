Ecuador al Mundial Sub-17: ¿Cuánto dinero gana ‘La Tri’ por clasificar a la Copa del Mundo?

La Selección de Ecuador se clasificó al Mundial Sub-17 tras una gran fase de grupos, donde no perdió ni un solo partido e hizo 10 de 12 puntos. ‘La Tri’ se mete, de nuevo, a un Mundial de esta categoría tras no lograrlo en 2025 donde quedó eliminado en el Sudamericano ante Bolivia.

¿Cuánto dinero ganó la Selección de Ecuador por ir al Mundial Sub-17?

Por llegar al Mundial Sub-17, la Selección de Ecuador no recibe un premio económico de la FIFA. De acuerdo a los últimos reportes, la FIFA cubre todos los viajes y logística de las selecciones que disputen este torneo, pero no les entrega un dinero por clasificar.

La FIFA al cubrir estos gastos “evita” que las federaciones pongan recursos de su bolsillo para pagar esto, por lo cual, el premio económico que reciben los jugadores que clasifican al Mundial depende exclusivamente de las Federaciones y ahí es donde puede variar lo que se gane.

La Selección de Ecuador se encuentra ante la gran oportunidad de ser campeón del Sudamericano Sub-17, puesto que, está clasificado a las semifinales del torneo donde enfrentará a Argentina. ‘La Tri’ solo ha sido campeón a nivel de selecciones inferiores y fue en 2019 con la Sub-20.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador ante Argentina en el Sudamericano Sub-17?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el Sudamericano Sub-17 el próximo jueves 16 de abril de 2026 cuando enfrente a Argentina en las semifinales del torneo. ‘La Tri’, en caso de llegar a la final, se medirá al ganador de la llave entre Brasil y Colombia.

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