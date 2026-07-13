Gallardo era uno de los nombres que más interesaba a la Selección de Ecuador. El entrenador está libre y quiere dirigir una selección.

La Selección de Ecuador estuvo muy interesada en el fichaje de Marcelo Gallardo hace dos años antes de la llegada de Beccacece y ahora se confirmó por qué rechazó a ‘La Tri’. Esto en medio de los rumores de una posible llegada para este nuevo ciclo.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, confirmó que Marcelo Gallardo rechazó a ‘La Tri’ en su momento porque el entrenador no quería dejar Argentina por temas personales y por eso finalmente llegó Sebastián Beccacece.

En medio de los rumores que vinculan a Gallardo con la Selección de Ecuador para este nuevo ciclo, Francisco Egas, comentó que no hay negociaciones con el ‘Muñeco’. “No hay negociaciones en marcha, hablamos con Marcelo antes de que llegue Sebastián”, comentó en Ecuavisa el presidente.

Gallardo es uno de los nombres que más gusta a la hinchada de Ecuador por su gran trabajo como DT de River Plate. No obstante, aún no queda claro su la FEF finalmente se anime a hacer este movimiento por el entrenador en las siguientes semanas.

Tras su salida de River Plate; Marcelo Gallardo quedó libre. (Foto: GettyImages)

Ecuador sigue sin un nuevo entrenador, pero Egas comentó que el estratega se conocerá en los siguientes meses y antes de la fecha FIFA que tendrá que jugar ‘La Tri’ en el mes de septiembre. Se espera que las negociaciones se apuren en los siguientes días.

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Los entrenadores que suenan para la Selección de Ecuador

En este momento, para llegar a la Selección de Ecuador, suenan entrenadores de todo tipo. La salida de Beccacece obliga a ‘La Tri’ a prácticamente comenzar un nuevo proyecto en las siguientes semanas y estos serían los candidatos a iniciar dicho ciclo:

Marcelo Gallardo

Luis Zubeldía

Thomas Christiansen

Miguel Ángel Ramírez

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En síntesis:

El técnico Marcelo Gallardo rechazó dirigir a Ecuador anteriormente por motivos personales en Argentina.

rechazó dirigir a Ecuador anteriormente por motivos personales en Argentina. El presidente Francisco Egas descartó negociaciones actuales con el entrenador Marcelo Gallardo.

descartó negociaciones actuales con el entrenador Marcelo Gallardo. La Selección de Ecuador anunciará a su nuevo director técnico antes de septiembre.