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Mundial 2026

Grupo K del Mundial 2026: tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

Así quedó la tabla de posiciones del grupo K, después de que Portugal acabe empatando contra RD. Congo en el debut en el Mundial 2026.

Portugal no pudo con RD Congo en el debut en el Mundial
© GettyImagesPortugal no pudo con RD Congo en el debut en el Mundial

Este miércoles 17 de junio de 2026 la Selección de Portugal un doloroso empate en su debut contra RD. Congo en el Mundial. El equipo Luso tuvo que batallar pese a encontrarse con un gol tempranero de Joao Neves. El gol sobre el final del primer tiempo de Wissa puso tensión al encuentro.

En el segundo tiempo, Portugal lo intentó, pero se estrelló contra un muro que le puso RD. Congo y con el cual no hubo respuesta. Ahora tras esta presentación de europeos y africanos todo se abre en el grupo K para las siguientes dos fechas del torneo.

La tabla de posiciones del grupo K

Así está la tabla de posiciones del grupo K en el Mundial 2026, tras esta primera fecha:

PaísPJVEDGFGCDGPts
Portugal10101101
RD. Congo10101101
Colombia00000000
Uzbekistán00000000

De momento en este grupo, la Selección de Portugal se sigue perfilando como el gran candidato a clasificar como líder de este grupo junto a Colombia. Ahora RD. Congo también aparece como un firme y fuerte competir por el segundo puesto o ser mejor tercero.

Joao Neves anotó el primer gol para Portugal. (Foto: GettyImages)

Joao Neves anotó el primer gol para Portugal. (Foto: GettyImages)

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Calendario y horarios de los partidos del grupo K en el Mundial 2026

Uzbekistán vs. Colombia

  • Fecha: Miércoles, 17 de junio
  • Estadio: Estadio Ciudad de México (CDMX)
  • Horarios:
    • 20:00 | México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
    • 21:00 | Colombia, Ecuador, Panamá, Perú
    • 22:00 | Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Venezuela
    • 23:00 | Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay


Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán
Fecha: Martes, 23 de junio
Estadio: Houston Stadium (Houston, TX)
Horarios:
11:00 | México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
12:00 | Colombia, Ecuador, Panamá, Perú
13:00 | Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Venezuela
14:00 | Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay
Colombia vs. RD Congo
Fecha: Martes, 23 de junio
Estadio: Estadio Guadalajara (Zapopan)
Horarios:
20:00 | México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
21:00 | Colombia, Ecuador, Panamá, Perú
22:00 | Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Venezuela
23:00 | Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay

Fecha 3

Colombia vs. Portugal
Fecha: Sábado, 27 de junio
Estadio: Miami Stadium (Miami Gardens, FL)
Horarios:
17:30 | México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
18:30 | Colombia, Ecuador, Panamá, Perú
19:30 | Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Venezuela
20:30 | Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay
RD Congo vs. Uzbekistán
Fecha: Sábado, 27 de junio
Estadio: Atlanta Stadium (Atlanta, GA)
Horarios:
17:30 | México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
18:30 | Colombia, Ecuador, Panamá, Perú
19:30 | Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Venezuela
20:30 | Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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