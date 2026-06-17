Grupo K del Mundial 2026: tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

Así quedó la tabla de posiciones del grupo K, después de que Portugal acabe empatando contra RD. Congo en el debut en el Mundial 2026.

Este miércoles 17 de junio de 2026 la Selección de Portugal un doloroso empate en su debut contra RD. Congo en el Mundial. El equipo Luso tuvo que batallar pese a encontrarse con un gol tempranero de Joao Neves. El gol sobre el final del primer tiempo de Wissa puso tensión al encuentro.

En el segundo tiempo, Portugal lo intentó, pero se estrelló contra un muro que le puso RD. Congo y con el cual no hubo respuesta. Ahora tras esta presentación de europeos y africanos todo se abre en el grupo K para las siguientes dos fechas del torneo.

La tabla de posiciones del grupo K

Así está la tabla de posiciones del grupo K en el Mundial 2026, tras esta primera fecha:

País PJ V E D GF GC DG Pts Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1 RD. Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

De momento en este grupo, la Selección de Portugal se sigue perfilando como el gran candidato a clasificar como líder de este grupo junto a Colombia. Ahora RD. Congo también aparece como un firme y fuerte competir por el segundo puesto o ser mejor tercero.

Joao Neves anotó el primer gol para Portugal. (Foto: GettyImages)

Calendario y horarios de los partidos del grupo K en el Mundial 2026

Uzbekistán vs. Colombia

Fecha: Miércoles, 17 de junio

Miércoles, 17 de junio Estadio: Estadio Ciudad de México (CDMX)

Estadio Ciudad de México (CDMX) Horarios: 20:00 | México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 21:00 | Colombia, Ecuador, Panamá, Perú 22:00 | Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Venezuela 23:00 | Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay



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Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán

• Fecha: Martes, 23 de junio

• Estadio: Houston Stadium (Houston, TX)

• Horarios:

11:00 | México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

12:00 | Colombia, Ecuador, Panamá, Perú

13:00 | Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Venezuela

14:00 | Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay

Colombia vs. RD Congo

• Fecha: Martes, 23 de junio

• Estadio: Estadio Guadalajara (Zapopan)

• Horarios:

20:00 | México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

21:00 | Colombia, Ecuador, Panamá, Perú

22:00 | Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Venezuela

23:00 | Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay

Fecha 3

Colombia vs. Portugal

• Fecha: Sábado, 27 de junio

• Estadio: Miami Stadium (Miami Gardens, FL)

• Horarios:

17:30 | México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

18:30 | Colombia, Ecuador, Panamá, Perú

19:30 | Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Venezuela

20:30 | Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay

RD Congo vs. Uzbekistán

• Fecha: Sábado, 27 de junio

• Estadio: Atlanta Stadium (Atlanta, GA)

• Horarios:

17:30 | México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

18:30 | Colombia, Ecuador, Panamá, Perú

19:30 | Bolivia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Venezuela

20:30 | Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay