Nilson Angulo fichó en el último día del mercado por Sunderland en un movimiento que sorprendió a todo Ecuador. El delantero tricolor arriesga y mucho antes del Mundial 2026, pero el equipo ya le demostró con sobra de gestos que confía totalmente en él.

Ahora se reveló que Nilson Angulo terminará usando la camiseta número 10 de Sunderland. El ecuatoriano llevará a su espalda un número de crack del que siempre se espera marque una diferencia. Además, Angulo podrá ya debutar este mismo fin de semana.

Nilson está habilitado para jugar en la Premier League y los caprichos del destino quisieron que el ecuatoriano termine enfrentando a otro tricolor en su debut, Piero Hincapié. Si todo sale como se espera se podría dar un nuevo duelo de tricolores.

Desde Inglaterra revelaron que en Sunderland consideran que están fichando al mejor extremo de la Liga de Bélgica. Nilson dejó Anderlecht donde era un titular fijo y una figura absoluta. Todo esto por seguir el sueño de jugar en la mejor Liga del mundo.

Es clave para Angulo tener minutos y regularidad en esta temporada. Puesto que, el tricolor es titular fijo para Beccacece y este lo tendría en cuenta para la próxima Copa del Mundo. No obstante, si llega sin ritmo, podría terminar perdiendo su lugar.

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En la última temporada con Anderlecht, Nilson Angulo jugó un total de 30 partidos. El ecuatoriano marcó 7 goles y dio 8 asistencias, siendo muy regular y sumando en cancha 2.569 minutos. Su transferencia a la Premier se dio por más de 15 millones.

¿A qué hora juega Arsenal contra Sunderland?

Sunderland visitará Arsenal por la fecha 25 de la Premier League el próximo sábado 7 de febrero de 2026. El encuentro comenzará desde las 10H00 (EC) y los aficionados podrán ver el encuentro por Disney+.

En síntesis: