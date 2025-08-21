Gonzalo Plata volvió a ser una de las figuras del Flamengo y fue clave en la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores no solo con una asistencia, sino dejando una jugada de crack.

En el Inter de Porto Alegre querían quitarle la pelota a Gonzalo Plata y en un momento casi se queda sin camiseta. Con la vista tapada el ecuatoriano lejos de frenarse siguió intentando gambetear a sus rivales.

La jugada se hizo viral y levantó en elogios a los hinchas de Flamengo que volvieron a rendirse a la calidad del extremo ecuatoriano. Gonzalo Plata también asistió de cabeza el gol de De Arrascaeta.

Ya clasificados a los cuartos de final de Copa Libertadores y también punteros del Brasileirao y Gonzalo Plata es uno de los titulares indiscutibles y ya tiene sondeos de clubes de Europa.

Los números de Gonzalo Plata en esta temporada

En lo que va de temporada con Flamengo, Gonzalo Plata ha jugado un total de 26 partidos, incluyendo el Mundial de Clubes. El ecuatoriano ha marcado 3 goles y ha dado 7 asistencias. Suma en cancha más de 1.700 minutos, siendo de lo mejor del equipo.

¿Cuánto cuesta el pase de Gonzalo Plata?

Flamengo tiene una cláusula de rescisión con Gonzalo Plata de 20 millones. El equipo brasileño quiere una nueva negociación que le permita aumentar esta a cerca de los 30 millones.

Los equipos de Europa que han buscado a Gonzalo Plata

Tras su llegada a Flamengo y sus buenos rendimientos el ecuatoriano se metió en planes de varios equipos en Europa, siendo el West Ham de la Premier League el más interesado en llevárselo.

