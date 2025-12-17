Este miércoles 17 de diciembre en el estadio Áhmad bin Ali de la ciudad de Doha, Qatar, se estará disputando la Copa Intercontinental 2025. La segunda reedición del certamen que se jugó entre 1960 y 2004, que en su momento otorgaba el título de campeón del mundo a nivel clubes y que ahora ofrece simplemente el reconocimiento del nombre que lleva la competencia (para ser campeón del mundo, desde el 2005, los equipos deben adjudicarse el Mundial de Clubes).

El año pasado fue el Real Madrid el que se llevó el trofeo al derrotar a los Tuzos del Pachuca (ganador de la Concacaf Champions Cup), en tanto que este año los que se verán las caras serán el París Saint-Germain, ganador de la UEFA Champions League, y el Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, que previamente debió quitar de su camino al Cruz Azul en el Desafío de las Américas y al Pyramids de Egipto en la Copa Challenger.

Pero más allá de lo trascendental del evento tanto para los de Filipe Luís como para los de Luis Enrique, tal duelo será único en la historia para el Fútbol de Francia, puesto que será la primera vez en toda la historia, contando las ediciones entre 1960 y 2004 y las que se retomaron desde el 2024, en la que un equipo galo disputará la Copa Intercontinental.

Esto porque en 1993, cuando le hubiese correspondido jugar la Copa Intercontinental al Olympique de Marsella con el Sao Paulo, fue castigado por la UEFA y por la FIFA por amañar su partido de la Ligue 1 con el Valenciennes.

Resulta que seis días antes de derrotar al AC Milan en la Final de la Copa de Campeones de Europa (el nombre de la Champions por aquellos años), la directiva del Marsella consensuó con la del Valenciennes disputar su compromiso de una manera un tanto más relajada para asegurarse llegar con toda la energía a la final con el equipo italiano.

Los futbolistas del Valenciennes revelaron esta situación a las autoridades semanas después, por lo que rápidamente la UEFA resolvió quitarle la posibilidad al Marsella de jugar la Supercopa de Europa contra el Parma (ganó el AC Milan 1 a 0) y la Copa Intercontinental de aquel año (también la disputó el Milan), que se la adjudicó el conjunto paulista de Telé Santana por 3 a 2 en el Estadio Nacional de Tokyo.

Argentina sigue liderando la tabla histórica de consagraciones en la Copa Intercontinental

Argentina es el país con más consagraciones en la Copa Intercontinental. En total ostenta 9 títulos (3 de Boca, 2 de Independiente, 1 de River, 1 de Estudiantes, 1 de Racing y 1 de Vélez Sarsfield). Le sigue Italia con 7, Brasil y Uruguay con 6, España con 4, Alemania con 3, Países Bajos con 3, Portugal con 2; Inglaterra, Paraguay y Yugoslavia (Serbia) con 1.

PSG y Flamengo disputan la Copa Intercontinental este 17 de diciembre en Doha.

Es la primera vez en la historia que un equipo francés juega esta competencia.

Los técnicos Luis Enrique y Filipe Luís se enfrentarán en el estadio Áhmad bin Ali.