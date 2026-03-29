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Antonio Valencia

VIDEO | Como en los viejos tiempos: Antonio Valencia asiste en goleada del Manchester United

Antonio Valencia volvió a ponerse la camiseta del Manchester United y dio una asistencia en la victoria 5-3 en el amistoso de leyendas.

Por Gustavo Dávila

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El fin de semana se jugó un amistoso de leyendas entre el Manchester United y el Southampton, en conmemoración a la histórica victoria que consiguieron los ‘Saints’ ante los ‘red devils’ hace 50 años. Antonio Valencia volvió a lucir la camiseta de los gigantes ingleses.

Arrancó como titular y el ecuatoriano asistió para el 1-1 parcial conseguido por Phil Bardsley. El encuentro terminó 5-3 a favor del Manchester United, local en su histórico Old Trafford.

Phil Bardsley y Frazier Campbell anotaron dobletes mientras Danny Webber puso un gol también. Varios medios ingleses reportaron que Antonio Valencia fue de las figuras.

Dimitar Berbatov erró dos ocasiones, una un penal y otra lo que hubiera sido una segunda asistencia de Antonio Valencia. Además de Berbatov y Valencia, Wes Brown fue otra de las leyendas de ese histórico United de Fetguson en cancha.

Los títulos de Antonio Valencia con el Manchester United

Antonio Valencia ganó 9 títulos con Manchester United: 2 Premier League (2010/11 y 2012/13), 1 FA Cup (2015/16), 2 Copas de la Liga / EFL Cup (2009/10 y 2016/17), 3 Community Shield (2010, 2013 y 2016) y 1 UEFA Europa League (2016/17), consolidándose como uno de los ecuatorianos más exitosos en Europa.

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Antonio Valencia vs. Southampton 2026.

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En resumen

  • Antonio Valencia asistió en el empate parcial durante la victoria del Manchester United 5-3.
  • El amistoso contra Southampton en Old Trafford conmemoró un partido histórico de hace 50 años.
  • Phil Bardsley, Frazier Campbell y Danny Webber marcaron los goles de las leyendas locales.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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