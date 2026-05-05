El Chelsea ya piensa en refuerzos para la siguiente temporada y tras un año muy negativo, los ‘blues’ quieren renovar a su defensa. Uno de los elegidos es otro seleccionado ecuatoriano.

Según dio a conocer el medio TEAMTalk de Inglaterra, Chelsea ha hecho una oferta por Joel Ordóñez, defensor del Brujas de Bélgica. Los de Londres le quieren arrebatar la contratación a la Juventus de Italia.

El Chelsea sabe que tendrá que poner cerca de 40 millones de euros en el fichaje del ecuatoriano, quién se perifla para ser titular en la Selección en el Mundial 2026.

Joel Ordóñez lleva tres temporadas en el Brujas, club que pagó más de 3 millones de dólares a Independiente del Valle. El central ahora dejaría más de diez veces lo invertido.

A nivel de títulos, Joel Ordóñez ha ganado una liga de Bélgica, una Copa y Supercopa domésticas. A final de temporada podría irse ganando otra liga con el club.

Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

Joel Ordóñez en toda la temporada ha jugado un total de 41 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano marcó 4 goles y no ha dado asistencias. Lleva en cancha más de 3.400 minutos y es uno de los más regulares desde el apartado físico.

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Joel Ordó{ez – Selección Ecuador.

En resumen