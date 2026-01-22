Este jueves 22 de enero de 2026, Jordy Caicedo se estrenó por todo lo grande en el fútbol argentino. El delantero ecuatoriano llegó a este país para recuperar su nivel y está demostrando un gran compromiso con la camiseta de Huracán. Ya marcó gol en su debut.

El tricolor comenzó como titular y y se mantubo en cancha los 90 minutos. Siendo la principal arma de ataque del ‘Globo’, el ecuatoriano estuvo atento a cada oportunidad que tuvo. Con un Banfield extra motivado, Caicedo tuvo que sacar “oro” de las oportunidades.

El primer gol de Jordy Caicedo en Argentina

En una gran jugada colectiva de Huracán, Jordy Caicedo se fue infiltrado de a poco en el área y el ecuatoriano estuvo en el momento preciso para rematar una pelota para el empate. El tricolor también terminó siendo elegido como el mejor de la cancha por diferentes portales.

Tweet placeholder

El estreno para Jordy Caicedo no pudo ser mejor y ahora el centro delantero ecuatoriano tiene la gran oportunidad de seguir confirmando este nivel soñando también con el Mundial. Previo a la llegada de Beccacece, fue muy tomado en cuenta por Félix Sánchez.

El contrato de Jordy Caicedo en Huracán

ver también ¡Urgente! Revelan si Emelec perderá o no 6 puntos y quedará el borde del descenso

Tras casi no jugar en España, Jordy Caicedo llegó a Argentina con un contrato de préstamo. El tricolor está cedido en Huracán hasta finales de la temporada 2026. Jordy seguiría siendo titular en los siguientes encuentros que juegue Huracán en este primer semestre.

Publicidad

Publicidad