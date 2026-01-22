¡Urgente! Revelan si Emelec perderá o no 6 puntos y quedará el borde del descenso

Sin presidente y con una deuda que puede significar una sanción de 6 puntos, Emelec llega al viernes, 23 de enero de 2026, con una incertidumbre. Una nueva sanción los deja al borde del descenso administrativo, sin embargo, los hinchas recibieron una buena noticia.

De acuerdo a la información de Joaquín Saavedra en El Canal del Fútbol, ya el grupo liderado por Cristhian Noboa se movió para dialogar con el interventor de Emelec y que se haga un acuerdo en FEF y no se le resten puntos al club por no pagar este viernes.

Por lo cual, todo estaría acorde entre Emelec y la FEF y ya el club azul no corre riesgo de perder puntos como ya le pasó con Jorge Guzmán. Los aficionados saben que si el ‘Bombillo’ no paga y no cumple en FEF repetirá el camino de El Nacional y acabará descendiendo.

Asimismo, en horas de la tarde de este jueves, 22 de enero de 2026, desde el club se pidió que se realice una investigación a los negocios que tuvo el Club Sport Emelec en estos últimos años, por presuntos actos “dolosos” contra la misma institución.

Se espera que no se tarde la convocatoria a nuevas elecciones en Emelec, las cuales según el estatuto del club, deberían realizarse en el próximo mes de marzo. Evidentemente el club perderá el mercado de fichajes y su interventor, Jorge Luis Sánchez, deberá guiar administrativamente al club en este periodo.

Publicidad

Publicidad

Las deudas que tiene Emelec

ver también ¡Bombazo de última hora! Analizan que 4 equipos de la LigaPro desciendan en 2026

Actualmente, Emelec tiene en FIFA más de 10 sanciones y tiene que solucionar esos problemas para inscribir a nuevos jugadores, tiene que pagar acuerdos en FEF para no descender y también debe pagarle a sus actuales jugadores más de 5 meses de salarios.

El único fichaje anunciadoo por Emelec

De momento, Emelec solo tiene anunciado el fichaje de Miller Bolaños. Sin embargo, el jugador no estará inscrito hasta los problemas en FIFA. No se descarta, que los posibles candidatos a presidente del ‘Bombillo’ ya solucionen estos problemas antes de ser electos en beneficio del equipo.

Encuesta¿Para que está Emelec en el 2026? ¿Para que está Emelec en el 2026? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: