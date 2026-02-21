Es tendencia:
VIDEO | Moisés Caicedo comenzó el gol de Chelsea con un pase de crack

Moisés Caicedo se mandó una gigante asistencia en el comienzo del gol de Chelsea.

Por Jose Cedeño Mendoza

Moisés Caicedo se mandó tremendo pase para el gol de Chelsea
© GettyImages/ Edit BVMoisés Caicedo se mandó tremendo pase para el gol de Chelsea

Moisés Caicedo se mandó una gigante asistencia para que Chelsea se pueda adelantar a Burnley en el marcador. El volante ecuatoriano nuevamente es figura en el equipo de Londres y aunque su pase no cuenta como “asistencia” fue la jugada que abrió todo.

El ecuatoriano recibió en la mitad de la cancha y vio un espacio por la banda derecha. Se acomodó y terminó mandando un pase brillante para que Pedro Neto luego asista a Joao Pedro. Así llegó el primer gol de los ‘Blues’ que buscan un triunfo para volver a puestos de Champions League.

Con esta victoria, Chelsea está escalando hasta la cuarta posición y espera lo que pase con Manchester United y Liverpool para las siguientes jornadas. El equipo de Liam Rosenior tiene como único objetivo a nivel local conseguir el cupo a la Champions.

Por otro lado, está siendo una de las mejores temporadas de Moisés Caicedo a nivel ofensivo. El ecuatoriano le agregó a su juego en este año más gol y más asistencias ofensivas. Este rendimiento también hace que cada vez se lo vea como uno de los volantes más completos del mundo.

Chelsea aún compite en esta temporada por ganar la Champions League y la FA Cup. El club ya cayó en semifinales de la Carabao Cup contra Arsenal, y en la Premier League están muy lejos de la pelea por el campeonato que protagonizan Arsenal y Manchester City.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, Moisés Caicedo jugó un total de 34 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 1 asistencia. El ecuatoriano ha sumado en cancha ya más de 2.700 minutos. Siendo, además del mejor, muy regular.

En síntesis:

  • Moisés Caicedo registra 34 partidos, 5 goles y 1 asistencia en la temporada 2026.
  • El mediocampista ecuatoriano suma más de 2.700 minutos jugados con el Chelsea de Londres.
  • Chelsea alcanzó la cuarta posición de la Premier League tras vencer al Burnley.
