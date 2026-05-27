La carrera de Kendry Páez empieza a decaer y esto ahora incluso se nota en su valor de mercado.

La actualidad de Kendry Páez es muy delicada en River Plate y es muy probable que el jugador ecuatoriano se acabe marchando a otro club. A todo ese contexto, ahora se une que el jugador tricolor también vio descender su valor de mercado a un precio muy bajo.

En su mejor momento, Kendry Páez llegó a tener un valor de mercado de 12 millones, no obstante, este solo ha bajado. Ya cuando llegó a River su valor era de 9 millones de euros. Tras este muy mal semestre, el ecuatoriano ahora tiene un precio de 8 millones.

Es decir, desde su llegada a River y sumado al mal nivel, el ecuatoriano se devaluó según la información y análisis de Transfermarkt. Cuando Chelsea lo compró, lo hizo gastando más de 15 millones por su fichaje y en ese momento se creía que era “barato”.

Las polémicas vienen mermando la carrera de Kendry Páez, puesto que, desde su escándalo en un Night Club con otros jugadores de la Selección de Ecuador, los problemas extra deportivos no han parado para el jugador. En River también se revelaron problemas de conducta.

El nuevo valor de mercado de Kendry Páez. (Foto: Captura de pantalla)

En las próximas semanas se podrían dar detalles sobre el futuro del jugador ecuatoriano y si finalmente River decide terminar con el préstamo del jugador. El seleccionado ecuatoriano tiene una opción de préstamo hasta mediados de la temporada 2027.

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Las estadísticas de Kendry Páez en River Plate

Con la camiseta del ‘Millonario’, Kendry Páez ha sumado un total de 14 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 1 gol y ha dado 1 asistencia. Sumó en cancha 461 minutos, pero es duda para jugar todo el segundo semestre.

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry tiene con Chelsea un contrato hasta la temporada 2033. Aunque todavía quedan 7 años de ese acuerdo, el tricolor podría ser vendido en cualquier momento y aún no ha jugado 1 solo minuto con la camiseta de Chelsea en su carrera.

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En síntesis:

El valor de mercado de Kendry Páez descendió a 8 millones de euros tras su nivel en River.

descendió a tras su nivel en River. Kendry Páez registra un gol y una asistencia en 14 partidos disputados con el club argentino.

registra un gol y una asistencia en disputados con el club argentino. El futbolista ecuatoriano mantiene un contrato vigente con el Chelsea hasta la temporada 2033.