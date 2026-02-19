Hace menos de 1 semana, Vinicio Angulo sorprendía a todos con su estado de forma para jugar un partido de leyendas usando los colores de Barcelona SC. Ahora el ex delantero del ‘Ídolo’ y otros equipos ya tiene una oferta de un equipo en Ecuador.

Vinicio Angulo tendría todo listo para llegar a Deportivo Quevedo, en el ascenso nacional, de acuerdo a la revelación de Nicolás Ayala. El delantero ecuatoriano no solo estaba en planes del “Equipito”, sino que también, Deportivo Quito estuvo monitoreando su fichaje.

A sus 37 años, Vinicio Angulo sigue jugando en el fútbol ecuatoriano y volverá a probar suerte en el ascenso nacional. Antes estuvo jugando en Naranjal (Guayas). Ahora en 2026 llega a uno de los equipos más históricos de Ecuador que busca su regreso a primera.

Angulo también fue el único jugador ecuatoriano que alcanzó a ser dirigido por Diego Armando Maradona. Ambos coincidieron cuando el futbolista estuvo en el ascenso de México jugando para Dorados de Sinaloa, y ‘El Diego’ fue su entrenador.

Vinicio Angulo pasó por varios equipos de México. (Foto: GettyImages)

El ascenso nacional es el campeonato ecuatoriano más difícil del país, puesto que, se juega en varias etapas y con varios formatos para a finales de año encontrar a 2 equipos que ascienden a la Serie B. Participan más de 200 clubes en esta categoría de Ecuador.

Los equipos de Ecuador en los que jugó Vinicio Angulo

Al tener una de las carreras más extendidas de la LigaPro, Vinicio Angulo pasó por varios equipos del fútbol ecuatoriano entre la Serie A, Serie B y Ascenso Nacional. Entre los que se destacan se encuentran equipos como: Barcelona SC, Emelec, Independiente del Valle, El Nacional, Liga de Portoviejo, entre otros.

