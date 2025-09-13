¿Y Rescalvo? Este DT se ofrece a dirigir a Barcelona SC

Ismael Rescalvo no la pasa nada bien en Barcelona SC, y candidatos a reemplazarlo no faltan. El DT español no cuenta con la confianza de la hinchada, y en las últimas horas, ahora un nuevo entrenador se ofreció a llegar al club para una temporada en el futuro.

Resulta que el ex jugador de Barcelona SC y ahora entrenador, Ismael Blanco, ve como posibilidad en su carrera llegar a entrenar a Barcelona SC: “Está dentro de mis metas en algún momento, no sé si a corto o largo plazo. Barcelona siempre va a estar en lo afectivo. Cuando llegue el momento sé que lo haré de la mejor manera”, comentó Blanco en la Radio Redonda.

Aunque Blanco no fue campeón con Barcelona SC, el jugador sí se ganó el cariño de la hinchada, ya que fue de lo mejor del equipo en temporadas entre 2014 y 2015. El ahora entrenador no ha ocultado su deseo de llegar a dirigir en Ecuador, en caso de que se le dé la oportunidad.

No se ve como improbable que Barcelona SC lo busque en un momento, sin embargo, dependerá de lo que el entrenador pueda hacer en su carrera. Un ex jugador del club como Segundo Castillo, recientemente estuvo dirigiendo al ‘Ídolo’.

ver también VIDEO | Kevin Rodríguez calla a sus críticos con un golazo en Bélgica

Y es que aunque ya inició su carrera como DT, Blanco aún no ha podido probarse en primera con algún equipo relevante. Estuvo muy cerca de llegar a Deportivo Cuenca en Ecuador hace poco, pero finalmente no hubo acuerdo, y el club eligió a Norberto Araujo.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo quiere Inter como su nuevo fichaje y esto hizo Brujas con Joel Ordóñez

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo lleva 11 partidos, sin embargo, los resultados han sido muy malos. Suma 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas, no obstante, en este transcurso de tiempo se alejó de IDV en la cima de la tabla y fue eliminado de la Copa Ecuador.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rescalvo con Barcelona SC?

Ismael Rescalvo tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. Sin embargo, el entrenador no renunciaría a su cargo, y la cuota de rescisión sería muy elevada. De ahí que, no se vea al despido como una salida a corto plazo.

Encuesta¿Te gustaría que Blanco fuera DT de Barcelona SC? ¿Te gustaría que Blanco fuera DT de Barcelona SC? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad