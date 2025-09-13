Emelec toma una radical medida para el Clásico del Astillero que sorprende a todos

Este domingo 14 de septiembre se viene una nueva edición del Clásico del Astillero, entre Barcelona SC y Emelec. El partido se realizará en el estadio Capwell y sin hinchada visitante. No obstante, desde el ‘Bombillo’ se tomó una radical decisión que sorprende.

En sus redes sociales, Emelec confirmó que al estadio Capwell solo podrán entrar aquellos que lleven la camiseta de Emelec. No se permitirá el ingreso a aficionados que vayan con otra camiseta y mucho menos con alguna de color amarillo.

La intención de Emelec es evitar cualquier “infiltrado” en su cancha y que se juegue netamente con hinchas del equipo eléctrico. A inicios de año ya se tuvo que suspender el partido entre Emelec y Barcelona SC en ese estadio por lanzamiento de bengalas y otros incidentes.

Ahora este nuevo Clásico del Astillero se presenta como uno de los más intensos de los últimos años. Ya que ambos equipos necesitan de la victoria, pero sobre todo los locales, puesto que, ganando estos 3 puntos podrían meterse en el primer hexagonal de la tabla de posiciones.

Solo podrán entrar hinchas con la camiseta de Emelec. (Foto: CSEmelec)

También se ha filtrado en redes sociales el importante recibimiento que le prepara la hinchada a sus jugadores. Para este encuentro se daría uno de los recibimientos más significativos de toda la temporada con inflables, fuegos pirotécnicos y otros accesorios más.

¿A qué hora se jugará el Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC?

El Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC comenzará desde las 17H30 de este domingo 14 de septiembre de 2025. El encuentro solo se podrá ver por la pantalla de Zapping Sports.

