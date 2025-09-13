Joel Ordóñez protagonizó una increíble novela con Olympique de Marsella durante toda la temporada. El jugador ecuatoriano sonó para llegar al equipo francés, pero Brujas decidió no venderlo en una polémica decisión. Ahora con nuevos rumores, el club tomó otra decisión.

Brujas confirmó que Joel Ordóñez vuelve a la convocatoria para jugar con el equipo belga este fin de semana ante RAAL La Louviere. El ecuatoriano no comenzará como titular, pero sí estará en el banco de suplentes, con chances de sumar minutos.

El central ecuatoriano quedó apartado del club en las últimas semanas de agosto, ya que estaban en la polémica de una posible venta. Con una relación totalmente rota, ambas partes tuvieron que ponerse de acuerdo para que el tricolor vuelva en estos partidos.

Ahora se espera que Joel Ordóñez vuelva a ser titular en los siguientes partidos y el central ecuatoriano recupere su lugar. Esto con la intención de una posible venta ya después del mundial, cuando el ecuatoriano posiblemente llegue a costar más de 40 millones.

Joel Ordóñez viene de ser titular con la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

En las últimas semanas, Joel Ordóñez ha sonado para llegar a Inter de Milan. El ecuatoriano encabezaría la lista de fichajes que el equipo italiano busca en la siguiente temporada. No obstante, es visto que nuevamente Brujas no pondrá fácil su salida.

¿Cuánto cuesta el pase de Joel Ordóñez?

De acuerdo a la información de Transfermark, el valor de mercado de Joel Ordóñez ronda los 28 millones de euros. Sin embargo, se espera que este suba en esta temporada y también después del Mundial de 2026, donde sería titular y fijo en la Selección de Ecuador.

Los equipos que buscaron a Joel Ordóñez

A Joel Ordóñez lo buscaron equipos como Al Hilal, Olympique de Marsella y también se habló de Arsenal. No obstante, el central ecuatoriano se terminó quedando en Bélgica por la poca intención de venta de que tuvo Brujas durante todo el mercado.

