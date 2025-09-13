Kevin Rodríguez se mandó un golazo con Union Saint-Gilloise en la Liga de Bélgica. El delantero ecuatoriano venía de una doble jornada de Eliminatorias, donde las críticas no faltaron. Sin embargo, ahora vuelve a demostrar su importancia en Bélgica.

El delantero ecuatoriano está teniendo una muy buena temporada desde los números con Saint-Gilloise. El nueve tricolor lleva ya 4 goles y su último en este fin de semana sirvió para que el equipo se pueda llevar la victoria con un tanto sobre el final.

Ya Kevin Rodríguez había cambiado todo el juego con su ingreso a la cancha, ya que comenzó como alterno, tras un largo viaje desde Ecuador. El goleador controló la pelota en el área chica y casi sin ángulo pudo poner el remate y sorprender al portero rival.

Este gol se vuelve otro motivo para destacar a Kevin Rodríguez y llevarlo a la Selección de Ecuador. Ya que, aunque otros goleadores ecuatorianos están marcando más goles, ‘La Rola’ cuenta con la confianza total de Beccacece para las convocatorias.

Los números de Kevin Rodríguez en esta temporada

En lo que va de temporada, Kevin Rodríguez ha jugado un total de 8 partidos con la camiseta del Royale Union Saint-Gilloise, en todo este tiempo en cancha, el jugador ecuatoriano ya ha gritado gol en 4 ocasiones y también el delantero ha dado 1 pase.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kevin Rodríguez en Bélgica?

En Bélgica con la camiseta de Saint-Gilloise, Kevin Rodríguez aún tiene contrato hasta finales de la temporada 2027. El ecuatoriano podría tener una nueva e importante oportunidad en otro equipo si logra hacer un gran mundial con la Selección de Ecuador.