Este sábado 13 de septiembre de 2025 todo Ecuador estaba pendiente del posible debut de Piero Hincapié con la camiseta de Arsenal. El jugador ecuatoriano ya vive sus primeros días como jugadores ‘Gunner’ aunque contra Nottingham Forest no pudo jugar.

La principal razón para que Piero Hincapié se quede en el banco de suplentes durante los 90 minutos, es que el ecuatoriano viene de un largo viaje con la Selección de Ecuador y disputó 180 minutos en las Eliminatorias. De ahí que, no se lo quiera arriesgar.

Asimismo, Arsenal está sufriendo varias bajas importantes, por lo cual, prefirieron no arriesgar a Piero Hincapié en este partido al igual que con otros titulares. Se espera que el ecuatoriano pueda llegar a jugar en el próximo partido en el debut por la Champions League ante Athletic Club.

Como se esperaba, el jugador ecuatoriano ha comenzado por detrás de Calafiori y Lewis-Skelly en el once de Arteta. El italiano está viviendo un gran momento, mientras que el jugador inglés se convierte en una variante cuando se espera algo diferente del partido.

Piero Hincapié viene de una gran doble fecha FIFA de las Eliminatorias, donde con la Selección de Ecuador fue titular y figura ante Paraguay y Argentina. El central ecuatoriano incluso llegó a estar en el once ideal de las dos jornadas, pero como lateral por izquierda, no como central.

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

De momento, el contrato de Piero Hincapié con Arsenal es un préstamo por una temporada. Es decir, hasta 2026, el ecuatoriano aún no sería jugador “Gunner” del todo, sin embargo, hay una obligación de compra que hace que su contratación sea un hecho para después del Mundial.

Lo que tendrá que pagar Arsenal por Piero Hincapié

Cuando se ejecute la obligación de compra por Piero Hincapié, Bayer Leverkusen recibiría más de 45 millones de euros. Esta operación llegaría a más de 50 millones, siendo una de las ventas más caras de un jugador ecuatoriano en toda la historia.

