Jeremy Arevalo se fue al Stuttgart ¿cuál será su salario?

Jeremy Arevalo fue oficialmente presentado como nuevo jugador del Stuttgart de Alemania, y desde Europa dan detalles económicos del traspaso del seleccionado ecuatoriano.

Racing de Santander lo quiso retener y negociarle un nuevo contrato con una cláusula mayor, sin embargo Stuttgart apuró y el 2 de enero pagó los 7 millones de dólares de su cláusula de salida.

A sus 20 años tendrá su primera experiencia en primera división tras dejar la Segunda de España, así mismo su salario será de 700 mil dólares, cifra que lo pone en la misma escala que los otros futbolistas sub 23.

El contrato es hasta 2031 y se espera que Arevalo se integre ya a los entrenamientos de su nuevo club tras las vacaciones. El ecuatoriano también podría ser parte de la Selección de Ecuador en el Mundial.

Tras su gran 2025, clubes de España, Alemania, Inglaterra e Italia lo sondearon, sin embargo el Stuttgart fue el único que estuvo dispuesto a pagar su cláusula de salida completa.

En lo que va de temporada, Arévalo jugó con Racing de Santander 18 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano ha marcado ya 8 goles y este nivel lo lleva a dar el salto a Alemania para jugar con un equipo de primera división.

Jeremy Arevalo – Stuttgart

¿Cuánto costó la transferencia de Jeremy Arévalo?

La llegada de Arévalo a Alemania se da mediante el pago de su cláusula de rescisión. El jugador ecuatoriano abandona Racing por una venta que supera los 7 millones de euros. Dejando así un ingreso millonario para el club español, que actualmente juega en Segunda Categoría.

