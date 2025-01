El paso de Pablo Sabbag por Alianza Lima ha sido irregular, ya que en la temporada 2024 no sido buena para el delantero. El sirio no ha podido brillar y demostrar su capacidad goleadora, y se marchó del club ‘Íntimo’ tras que la directiva decida no renovar su préstamo, y así ahorrarse una importante suma de dinero.

Sabbag ha retornado a La Equidad de Colombia, club dueño de su ficha, pero rápidamente abandonó el equipo para continuar su carrera en el Suwon FC de Corea del Sur. Un destino inhóspito para el centrodelantero, que llevará sus goles al fútbol asiático.

¿Cuánto dinero se ahorra Alianza Lima tras la salida de Pablo Sabbag?

La decisión de no renovar el préstamo ni comprar la ficha de Pablo Sabbag a Alianza Lima, le ahorra al club un total de 420 mil dólares de su salario. Es que el atacante tenía un sueldo de 35 mil dólares por mes, siendo el quinto jugador mejor pago de la plantilla.

Además, se guarda el dinero de lo que hubiera sido la compra de su pase, que sería alrededor de 500 mil dólares. Por lo que en base a su rendimiento y los pocos partidos que disputó en 2024, hubiera sido un monto demasiado elevado para los ‘Aliancistas’.

El rendimiento de Pablo Sabbag con Alianza Lima en 2024

Durante la temporada 2024, Pablo Sabbag disputó un total de 16 partidos, marcando 4 goles y dando 1 asistencia. Entre las lesiones que lo mantuvieron marginado del campo de juego, y las titularidades de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, el sirio tuvo poco protagonismo.

