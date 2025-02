Lo normal sería que se haga leña del árbol caído dentro del fútbol peruano, ese es considerado por muchos como un deporte nacional. Más aún, si se trata de un entretelón entre los compadres. Esta vez, Alianza Lima como institución, tuvo una voz autorizada para hablar de la última polémica en Universitario de Deportes. El famoso blooper de Sebastián Britos, siendo esto un tema que rápidamente jaló las miradas de quienes están pendientes de todo lo que sucede en la Liga 1.

¿Qué dijeron en Aliana Lima sobre Sebastián Britos?

El ex portero y actual trabajador de Alianza Lima, Leao Butrón, propuso un tema interesante para analizar. Conversó con el periodista Wilmer Robles Tadokoro, quien publicó parte de esa charla en su cuenta de Twitter. Con Sebastián Britos como gran protagonista: “Es una jugada a la que un arquero está expuesto, más en altura. Es una crítica exagerada de gente que está muy limitada de analizar una temporada de un arquero”.

¿Leao Butrón defendió a Sebastián Britos?

El famoso blooper de Sebastián Britos no debería pasar mayores precisa Leao Butrón, lo curioso es que lo dice él desde su cargo como Gerente de Academias y Franquicias del Club Alianza Lima. Llamó a la calma en un tema tan picante: “Ahora tuvo un error, pero no tendría que afectarle en su rendimiento global. Hay los que critican con ignorancia y mala leche, otros con el hígado. Sea quien sea no debería estar expuesto a una crítica puntual de una jugada”.

Sebastián Britos e la previa de un partido. (Foto: Liga 1).

Al punto de que los propios hinchas agradecieron ese gesto de salvaguardar al profesional sin mirar las camisetas. Cosa que no está acostumbrado a hacer en sus conceptos, el popular Leao Butrón. Quien ahora mismo, señaló que Sebastián Britos se podrá recuperar muy pronto, y que el puesto de portero es así, no debería pasar a mayores el asunto. Reventaron las redes sociales con este tipo de afirmaciones, las cuales pocos imaginaban se daría.

ver también Raúl Ruidíaz le entregó la peor noticia posible a la Selección Peruana y defendió a Juan Reynoso

ver también Selección Peruana eligió al nuevo entrenador sobre Óscar Ibáñez: Quien tendrá pronto un nuevo puesto

¿Cuánto vale actualmente Sebastián Britos?

Sebastián Britos vale 100 mil euros según el portal internacional, especializado en mercado de pases, Transfermarkt. Fichado por Universitario el 1 de enero del 2024, el arquero llegó proveniente de Liverpool FC de Uruguay y fichó por el cuadro hasta diciembre del 2024. Activándose después del título nacional, la renovación automática, por lo que lo veremos bajo los tres palos durante todo el año 2025.

Publicidad

Publicidad

Sebastián Britos en un partido de Liga 1. (Foto: Twitter).

¿Cuántos títulos tiene Sebastián Britos?

Sebastián Britos tiene actualmente dos títulos: campeón en Uruguay con Liverpool FC en la temporada regular de 2023, y campeón en Perú con Universitario en la temporada 2024. Además, tiene la condecoración de haber sido elegido el guardameta del año en la temporada 2022/2023. Con esto, se convirtió rápidamente en un referente absoluto dentro del plantel merengue. Siendo esto una grata aparición para quienes siguen de cerca al conjunto crema.

Encuesta¿Leao Butrón opinó bien de Sebastián Britos? ¿Leao Butrón opinó bien de Sebastián Britos? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad