El ruido que causó su movimiento en falso ha sido gigante porque en el fútbol peruano pocas veces se ven esas escenas. Donde un equipo grande como Universitario de Deportes termina entregando un resultado de igualdad siendo total dominador. Comerciantes Unidos se vio beneficiado por un momento en falso de Sebastián Britos, quien fue señalado por todo el pueblo crema como el gran responsable. Ante eso, el club tiene una posición clara sobre el extranjero que ahora está en el ojo de la tormenta, dentro y fuera de las canchas.

¿Qué dicen en Universitario de Deportes sobre Sebastián Britos?

Quien primero tomó la palabra, fue Jean Ferrari quien no dejó su lado su malestar: “Es difícil de asimilar sobre todo cuando recién sales del partido que, faltando 30 segundos, pasa el gol del empate, habiendo jugado bien y originado tantas situaciones. Mejoramos muchísimo en el segundo tiempo, pero es el inicio del torneo. Si lo vemos desde el lado positivo, es un punto en condición de visita en altura, pero la forma es lo que definitivamente fastidia, por cómo nos terminan empatando en una jugada puntual”.

¿Cómo ven a Sebastián Britos en Universitario de Deportes?

Después llegó el entrenador, Fabián Bustos quien dejó en claro su lectura al respecto: “Molesto, sí, porque me parece que el equipo mereció ganarlo (…). En la última jugada perdimos por errores nuestros (…). Hay que trabajarlos y corregirlos. Primero, tenemos la pelota nosotros y no tenemos que perderla en el ataque; segundo, no tenemos que dejar que el lateral progrese y tire un centro al área; tercero, no tenemos que salir más; cuarto, hay que tomar las marcas; y un montón de cosas que no hicimos bien en la última jugada”.

Seabastián Britos en la “U”. (Foto: Liga 1).

Quien también tomó la palabra en este caso, fue Diego Churín, el delantero argentino respaldó al portero uruguayo: “Con bronca porque ya teníamos el partido, se nos escapan dos puntos importantes. Son cosas que pasan. Es una desazón, por el arranque, por la altura, por todo”. La sinceridad del caso se mostró para saber cómo ven este tipo de situaciones. Donde el protagonista fue el golero ex Liverpool y Montevideo Wanderers en su país.

ver también Piero Quispe le salvó la vida a Pumas en el último minuto: Golazo del ex Universitario de Deportes

ver también Manuel Barreto sorprende a todos con una explicación para contratar a Diego Churín y José Carabalí

¿Sebastián Britos será sancionado en Universitario de Deportes?

Por último, para darnos cuenta de que no pasó a mayores este hecho, Jairo Vélez expuso: “Uno está dentro y son decisiones. Son jugadas rápidas. Esto es fútbol, nadie quiere fallar ni equivocarse, pero es parte de, así que seguimos adelante”. Con esto podemos notar que no pasará nada con Sebastián Britos, un error lo comete cualquiera, y es un profesional que seguramente levantará cabeza lo más pronto posible. Al menos, eso parece ser lo que quieren comunicar en la interna.

Publicidad

Publicidad

Sebastián Britos celebrando un título. (Foto: Prensa “U”).

¿Cuánto vale Sebastián Britos?

Sebastián Britos vale 100 mil euros según el portal internacional, especializado en mercado de pases, Transfermarkt. Fichado por Universitario el 1 de enero del 2024, el arquero llegó proveniente de Liverpool FC de Uruguay y fichó por el cuadro hasta diciembre del 2024. Activándose después del título nacional, la renovación automática, por lo que lo veremos bajo los tres palos durante todo el año 2025.

Encuesta¿Sebastián Britos debe ser suplente por el blooper? ¿Sebastián Britos debe ser suplente por el blooper? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad