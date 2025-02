Al parecer se cerró definitivamente la puerta de la Selección Peruana, de una manera que pocos personajes pueden hacer. En este caso, Raúl Ruidíaz tomó la determinación de salir a hablar sobre varios temas con respecto al equipo de todos. Dejando de lado un momento, el asunto con Universitario de Deportes. Hasta se animó a comentar lo que sintió con la salida de Juan Reynoso, a quien le tiene una consideración especial porque lo hizo debutar profesionalmente.

¿Qué pasará con la Selección Peruana?

En la última nota dada con el canal de YouTube, Máxima Expresión, supo explicar Raúl Ruidíaz lo de La Blanquirroja: “Mi retiro de la selección ya lo había hablado hace mucho tiempo con mi familia. Lo que quiero dejar en claro es que no fue una decisión en la que interfirió la gente, por el cargamontón que me hicieron. Es un tema personal y familiar. Lo intenté, hice todo lo que pude desde la primera vez que me convocaron en el 2011. Intenté darle alegrías al Perú y en su momento lo di, en un par de partidos”.

Para él, su momento en la Selección Peruana terminó hace bastante, y tiene razones de sobra: “En la última convocatoria me llamó Jorge Fossati, le dije que ya no, que ya había tomado la decisión de dar un paso al costado. No fue fácil decidirlo por tantos años en la selección, en los que hubo procesos lindos. Estuve en el mejor momento después de 36 años (la clasificación al Mundial). Me pasaron muchas cosas lindas. Lo que viví es algo único”.

Raúkl Ruidíaz si estuviera triste con Perú. (Foto: Imagen generada por Grok IA).

Bajo ese pensamiento, La Pulga lamentó no haber concretado todo lo que prometió cuando todavía estaba con ganas de jugar en la Selección Peruana, en las etapas diversas donde fue requerido como goleador: “Hubiera querido que las cosas sean diferentes, pero no se pudo. A veces las cosas son así, por eso decidí dar un paso al costado. Aparte vienen chicos nuevos que merecen estar en el equipo y hay que darles la oportunidad”.

ver también ¿Sebastián Britos castigado en Universitario de Deportes?: Decisión tomada por el club tras el blooper

ver también Néstor Gorosito y su inesperada advertencia al plantel de Alianza Lima: No se salvan ni los referentes

¿Juan Reynoso fue maltratado en Perú?

Para Raúl Ruidíaz la cosa es bastante clara en ese sentido: “En la selección un día te odian y te matan, no tienes el respaldo del tiempo, es algo inmediato. Ni bien asumes el cargo, se exigen resultados inmediatos. En lo personal, siento que fuimos un poco duros (con Reynoso) y no le dimos el tiempo suficiente para que los jugadores nos adaptemos a su idea. Nadie va a negar la clase de técnico que es, por algo le ha ido muy bien en el extranjero, pero creo que el tiempo no le jugó a su favor”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto ganaba Raúl Ruidíaz en Seattle Sounders?

Raúl Ruidíaz estuvo ganando 2 millones de dólares al año en el Seattle Sounders de la MLS, cifra impagable para Universitario de Deportes, aunque ahora sin contrato, se le podría hacer más fácil su fichaje. Pero parece estar lejos, al menos por ahora, y en el cuadro merengue también no hacen ningún movimiento para poder tenerlo cerca ahora mismo. Lo cual no deja ver a mediano plazo al atacante ex Universidad de Chile con camiseta merengue.

Raúl Ruidíaz si la pasara mal en Perú. (Foto: Imagen generada por Grok IA).

¿Cómo le fue a Raúl Ruidíaz en la última temporada?

Durante la última temporada, Raúl Mario Ruidíaz Misitich sumó un total de 31 partidos con la camiseta del Seattle Sounders. El delantero peruano marcó 8 goles, pero no ha dado ninguna asistencia. Siendo este un motivo principal para que no se genere una renovación con el conjunto de la Major League Soccer en los Estados Unidos. El 2024 no fue el mejor en valoración personal, pero promete nuevamente estar en carrera para sacar lo mejor de sí, donde termine jugando.

Publicidad

Publicidad