La drástica decisión que tomó Alianza Lima sobre el fichaje de Joao Grimaldo

Haciéndose pública su salida del Partizán de Belgrado, Joao Grimaldo está buscando nuevo club. Si bien tiene opciones de seguir su carrera deportiva profesional en Europa, tal parece que al extremo le interesa más volver a la Liga 1 de Perú y, en ese sentido, Alianza Lima apareció como opción.

Si bien el talentoso Joao Grimaldo fue formado en Sporting Cristal, ahora mismo el cuadro del técnico Guillermo Farré no está interesado en contratarlo pues el plantel ya está cerrado. Quizá por esa situación, la opción de Alianza Lima tomó más fuerzas e incluso en las últimas horas se habló de un fichaje cerrado.

Pero hay varias situaciones que se tienen que analizar con cuidado pues el pase de Joao Grimaldo a Alianza Lima sería un gran golpe en la Liga 1 de Perú. Uno de los que dio información fue el periodista José Varela: “Alianza Lima está interesado en los servicios del futbolista Joao Grimaldo y actualmente tiene conversaciones avanzadas con su representante para unirlo al proyecto deportivo de la temporada 2025”.

¿Joao Grimaldo jugará en Alianza Lima?

Grimaldo jugando por el Partizán. (Foto: Partizán)

Aunque una situación salió al descubierto y es que el libro de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025 cierra este viernes 31 de enero, y si Alianza Lima quiere contar con Joao Grimaldo para el duelo del próximo miércoles 5 de enero, tiene que hacer todo el procedimiento en tiempo récord y cerrarlo hoy.

Quizá por eso el pase de Joao Grimaldo a Alianza Lima no sería más que la tentativa del cuadro íntimo, pero lo cierto es que por tiempos no tiene mucho margen de maniobrabilidad. El periodista Gerson Cuba fue el que mencionó que el cuadro íntimo tenía el plantel cerrado: “Y me vuelven a reconfirmar. Mercado cerrado en Alianza Lima”.

La periodista Ana Lucía Rodríguez también mencionó quién es el interesado en que Joao Grimaldo esté en Alianza Lima. Si bien el técnico Néstor Gorosito no lo pidió, parece que la gestión es todo por obra de un directivo: “Joao Grimaldo es del gusto de Franco Navarro, pero todavía no hay ningún acercamiento”.

¿Cuántos partidos jugó Joao Grimaldo con Partizán de Belgrado?

Joao Grimaldo jugó 5 partidos con Partizán de Belgrado en la temporada 2024/2025. Sumando dos como titular, el extremo tiene 135 minutos, ningún gol y ninguna asistencia.

¿Cuánto vale el pase de Joao Grimaldo?

El pase de Joao Grimaldo vale 1,50 millones de euros, según Transfermarkt. Con sus 21 años juega en Partizán de Belgrado y tiene contrato hasta junio del 2028.

