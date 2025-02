Es quizás el hombre más mencionado cuando las cosas no están bien en Universitario de Deportes, porque su cargo así lo exige. Muchos no creen que es el gestor del bicampeonato nacional en el cuadro merengue, pero su nombre está en la firma como director deportivo. En el último mercado de pases, se le acusó a Manuel Barreto de no ubicar a los jugadores necesarios para la renovación del plantel merengue. Dejando en claro el propio ex jugador, que todo esto tiene un sentido y hay una manera de hacer las cosas. Contestó de todo.

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre los cuestionados fichajes?

Primero que nada, en la nota con el programa de YouTube, Y UNO FELIZ, explicó su lectura sobre la contratación de jugadores extranjeros: “Es otro mito que habría que desmontarlo de lleno (sobre si un extranjero es un fracaso si no es titular), más en un equipo en que tienes tres o cuatro nacionalizados y jugadores nacionales de selección. Diego (Churín), dentro del perfil, es ‘U’ desde la uña del pie izquierdo hasta el pelo”.

Quienes han llegado este año a Universitario de Deportes para mostrar sus habilidades. Pero sin presiones según el director deportivo, por lo que podemos ver: “Después el juego le va a dar la posibilidad de rendir y a partir de los goles que vengan o no se le calificará. Es un tipo que ha rendido en el Brasileirao, es ídolo (en Cerro Porteño), tiene jerarquía. (No es un fracaso que sea suplente) porque compite con 3 jugadores de selección, lo mismo con José Carabalí”.

Manuel Barreto posando con la camiseta. (Foto: Prensa “U”).

¿Qué necesidades tuvo Universitario de Deportes?

De la misma manera, por esa línea, también expuso Manuel Barreto que este año han cambiado mediante las necesidades que ha tenido el cuadro merengue como bicampeón nacional: “(¿Qué se buscó en el mercado?) Reemplazar las salidas. Era seguir añadiendo calidad, competencia. Nosotros no contratamos titulares indiscutibles, a nadie le dije que va a ser titular, sino que va a competir y hacer el equipo más solidario”.

¿Cómo manejaron el tema de Rodrigo Ureña?

Ya con la mente pensando al ciento por ciento, también explicó el caso de Ureña quien recién regresó tras su fichaje frustrado por Belgrano de Córdoba: “Descarto totalmente eso, para nada. Yo no he tenido comunicación con Rodrigo hasta que me comentó hace un par de días, me dijo: ‘Manuel, me ha pasado esto, me incumplieron en esto, me dijeron que iba a ser así y durante 3 días me lo han cambiado, pero para peor, esto no avanza'”.

Manuel Barreto en conferencia de prensa. (Foto: Prensa “U”).

Demostrando un profesionalismo absoluto en este sentido. Cuidando los intereses de Universitario de Deportes, como también del futbolista chileno: “Me preguntó si Belgrano había depositado la plata para el club y le dije que no. A través de eso hablamos con Jean Ferrari y Ureña tomó la decisión de regresarse. (…) No se puede concretar ningún traspaso si no existe un pago. No puedes despedir a un jugador si no te han pagado”.

