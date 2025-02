Ahora mismo le dio el síndrome de conversar mucho con la prensa local, lo cual termina siendo bueno porque es información para los hinchas que lo quieren ver bien. Raúl Ruidíaz a comparación de otros tiempos, busca responder cada tipo de consulta. Y ahora, cuando se creó una especulación, por una supuesta relación rota con los jugadores actuales de Universitario de Deportes. Siendo esto, rápidamente explicado por La Pulga. Debido a que podrían crearse más capítulos que rompan su honorabilidad.

¿Hubo pelea interna en Universitario de Deportes?

Raúl Ruidíaz habló con L1 MAX, respondiendo a la gran pregunta: “La verdad, es la primera vez que escucho algo así (pelea con algún jugador de Universitario). No creo. Yo en realidad no tengo problema con nadie en el fútbol porque soy una persona que se mantiene con muy buena vibra, entonces no creo que tenga enemistad con alguno. Aparte, en Universitario yo tengo muchos amigos, entonces no creo que eso haya sido por ahí (su fichaje frustrado). Ya está cerrado ese tema”.

¿Raúl Ruidíaz tiene enemigos en la “U”?. (Foto: Twitter).

¿Raúl Ruidíaz volverá a Universitario de Deportes?

El delantero nacional de la misma manera, fue preguntado por un posible regreso a Universitario de Deportes. Siendo bastante claro en ese sentido, cerrando todo tipo de oportunidad. Ya que ahora mismo está enfocado en otro tipo de situaciones profesionales Esa fue la reflexión de Raúl Ruidíaz: “No, yo creo que eso es un tema cerrado (su regreso a la ‘U’), fue muy claro de ambas partes. Yo ya estoy viendo otros rumbos”.

¿Cuál es el presente de Raúl Ruidíaz?

Para el ex goleador de Seattle Sounders ahora mismo es un tiempo de relajo, antes de competir como lo viene haciendo en las últimas temporadas: “Lo único que puedo decir es que estoy disfrutando de mis vacaciones, de mi estadía en Perú. Mi familia y yo amamos Perú. ¡Es una locura! De ahí se va a ver a dónde puedo ir. ¿Regreso a Morelia? No sé. Tuve contacto con el presidente, pero en un futuro muy cercano no me veo todavía ahí”.

¿Qué opina sobre el fichaje frustrado de Rodrigo Ureña?

A su vez, también comentó sobre el reciente caso de Rodrigo Ureña. Donde prácticamente fue maltratado por Belgrano de Córdoba, siendo empático y cercano con él: “Lo pude escuchar poco. Cuando no son transparentes a veces es muy difícil confiar, siempre hay que ser claros. Mi apoyo total para Ureña, soy su hincha. Lo único que quiero es que él esté tranquilo, que esté muy bien y a donde vaya, si ha regresado a la ‘U’, que la siga rompiendo nomás”.

Después de mostrar su cariño y respeto para Rodrigo Ureña, referente de Universitario de Deportes. También Raúl Ruidíaz le hizo un pedido especial, como si fuese un hincha más que va al Estadio Monumental todas las semanas: “Es un jugador con mucha experiencia, es un ‘crack’. Creo que va a saber manejar esta situación de la mejor manera y se va a meter de nuevo con su regreso a Universitario a dar lo mejor de él”.