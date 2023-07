Teniendo un vital cotejo este sábado 8 de julio, Alianza Lima choca ante Sporting Cristal. Enfrentándose por la fecha 3 del Torneo Clausura, el partido se dará en el estadio Alejandro Villanueva.

En ese sentido, el cuadro íntimo tiene que salir por el triunfo sí o sí. Apoyado por su gente, Alianza buscará la victoria, pero no será fácil.

Golpeado por los problemas internos, Alianza está ahora mismo en una crisis por la indisciplina de Cueva.

Incluso separado del equipo, el volante no será convocado y ante su ausencia Alianza tendrá una baja más.

Si bien no está en la misma posición, sí será una disminución en el volumen de ataque pues no se contará con su presencia.

ALIANZA PIERDE CRACK ANTE CRISTAL

Llegando al cuadro de La Victoria la temporada anterior, Gino Peruzzi tuvo muy buenos minutos con Alianza.

Incluso marcando un tanto hace un par de fechas, el lateral derecho argentino se lesionó y nada parece haber cambiado.

No siendo tomado en cuenta para el cotejo, tal parece que el argentino no logró superar su inconveniente y no estará apto para jugar ante Cristal.

Al menos así lo mencionó el periodista deportivo Gerson Cuba. Vía redes sociales, el hombre de prensa brindó los detalles.

“Gino Peruzzi no será convocado en Alianza Lima para el partido ante Sporting Cristal“, señaló el periodista.

Con esto las malas noticias siguen en tienda íntima tras la no inclusión de Christian Cueva y las lesiones de Gabriel Costa y Gino Peruzzi.