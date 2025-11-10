Djorkaeff Reasco se ha convertido en uno de los delanteros más importantes del fútbol ecuatoriano en esta temporada. El delantero de El Nacional, pasa por un momento muy dulce por el cual incluso lo han pedido para la Selección de Ecuador.

Lo más probable es que el goleador ecuatoriano no siga en El Nacional para la siguiente temporada. Se ha metido en planes de equipos como Independiente del Valle y Liga de Quito para el siguiente año, pero el jugador también tendría ofertas del extranjero.

De acuerdo a la revelación de Andrés Ponce en los comentaristas en Radio Diblu, Djorkaeff Reasco se metió en planes de Alianza Lima para la siguiente temporada. El equipo peruano quiere renovar su delantera para el siguiente año, tras jugar esta temporada con dos veteranos como Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

Los ecuatorianos son del gusto de Alianza Lima, ya que en esta temporada, el club fichó a Fernando Gaibor y Eryc ‘Culebra’ Castillo. Ambos jugadores tricolores han dado la talla con espectaculares rendimientos, que terminan abriendo la puerta a otros jugadores.

Djorkaeff Reasco viene de hacer un gol contra Emelec. (Foto: Imago)

Para Djorkaeff Reasco también está muy latente esa posibilidad de salir al extranjero. El goleador ecuatoriano ya estuvo por Argentina hace un par de temporadas, pero no pudo rendir. Terminó regresando a Ecuador en 2024 para jugar con Barcelona SC.

El delantero ecuatoriano es uno de los goleadores del campeonato en esta temporada y asimismo es el gran responsable de que El Nacional ahora no pelee por el descenso. Con sus goles terminó salvando al histórico equipo ecuatoriano y lo metió a pelear en el segundo hexagonal.

Los números de Djorkaeff Reasco en esta temporada

En todo lo que va de temporada, y entre todas las competencias, Djorkaeff Reasco ha marcado 17 goles en 29 partidos. El delantero ecuatoriano también ya dio 6 asistencias. Lleva en cancha más de 2.400 minutos y es por eso que gusta a varios equipos del continente.

¿Cuánto cuesta el pase de Djorkaeff Reasco?

El pase del goleador ecuatoriano tendría un valor de 600.000 dólares, sin embargo, el equipo que lo quiera para la siguiente temporada, no tendría que pagar por él. El futbolista de 26 años tiene contrato en el cuadro militar hasta finales de 2025.

