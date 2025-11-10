Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tricolores

Ni Liga de Quito ni IDV: El nuevo equipo que busca el fichaje de Djorkaeff Reasco

Este equipo importante de CONMEBOL estaría muy interesado en el fichaje de Djorkaeff Reasco, que brilla en la LigaPro.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El nuevo equipo que buscaría a Djorkaeff Reasco
© Imago/ Edit BVEl nuevo equipo que buscaría a Djorkaeff Reasco

Djorkaeff Reasco se ha convertido en uno de los delanteros más importantes del fútbol ecuatoriano en esta temporada. El delantero de El Nacional, pasa por un momento muy dulce por el cual incluso lo han pedido para la Selección de Ecuador.

Lo más probable es que el goleador ecuatoriano no siga en El Nacional para la siguiente temporada. Se ha metido en planes de equipos como Independiente del Valle y Liga de Quito para el siguiente año, pero el jugador también tendría ofertas del extranjero.

De acuerdo a la revelación de Andrés Ponce en los comentaristas en Radio Diblu, Djorkaeff Reasco se metió en planes de Alianza Lima para la siguiente temporada. El equipo peruano quiere renovar su delantera para el siguiente año, tras jugar esta temporada con dos veteranos como Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

Los ecuatorianos son del gusto de Alianza Lima, ya que en esta temporada, el club fichó a Fernando Gaibor y Eryc ‘Culebra’ Castillo. Ambos jugadores tricolores han dado la talla con espectaculares rendimientos, que terminan abriendo la puerta a otros jugadores.

Djorkaeff Reasco viene de hacer un gol contra Emelec. (Foto: Imago)

Djorkaeff Reasco viene de hacer un gol contra Emelec. (Foto: Imago)

Para Djorkaeff Reasco también está muy latente esa posibilidad de salir al extranjero. El goleador ecuatoriano ya estuvo por Argentina hace un par de temporadas, pero no pudo rendir. Terminó regresando a Ecuador en 2024 para jugar con Barcelona SC.

Publicidad

El delantero ecuatoriano es uno de los goleadores del campeonato en esta temporada y asimismo es el gran responsable de que El Nacional ahora no pelee por el descenso. Con sus goles terminó salvando al histórico equipo ecuatoriano y lo metió a pelear en el segundo hexagonal.

Jeremy Arévalo fue convocado a la Selección de Ecuador y ya tiene un nuevo valor de mercado

ver también

Jeremy Arévalo fue convocado a la Selección de Ecuador y ya tiene un nuevo valor de mercado

Los números de Djorkaeff Reasco en esta temporada

En todo lo que va de temporada, y entre todas las competencias, Djorkaeff Reasco ha marcado 17 goles en 29 partidos. El delantero ecuatoriano también ya dio 6 asistencias. Lleva en cancha más de 2.400 minutos y es por eso que gusta a varios equipos del continente.

¿Cuánto cuesta el pase de Djorkaeff Reasco?

El pase del goleador ecuatoriano tendría un valor de 600.000 dólares, sin embargo, el equipo que lo quiera para la siguiente temporada, no tendría que pagar por él. El futbolista de 26 años tiene contrato en el cuadro militar hasta finales de 2025.

Publicidad

En síntesis

  • El delantero Djorkaeff Reasco de El Nacional interesa al club peruano Alianza Lima para la próxima temporada.
  • Djorkaeff Reasco registra 17 goles y 6 asistencias en 29 partidos jugados en esta temporada.
  • El pase de Djorkaeff Reasco tiene un valor de 600.000 dólares, con contrato hasta finales de 2025.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Djorkaeff Reasco rechazaría Independiente del Valle por sorpresivo club extranjero
Fútbol de Ecuador

Djorkaeff Reasco rechazaría Independiente del Valle por sorpresivo club extranjero

El delantero de la LigaPro que podría ser la gran sorpresa de Beccacece en las Eliminatorias
Fútbol de Ecuador

El delantero de la LigaPro que podría ser la gran sorpresa de Beccacece en las Eliminatorias

Djorkaeff Reasco dejó sin título a Liga de Quito y ahora tiene ofertas del exterior
Fútbol de Ecuador

Djorkaeff Reasco dejó sin título a Liga de Quito y ahora tiene ofertas del exterior

Jeremy Arévalo fue convocado a la Selección de Ecuador y ya tiene un nuevo valor de mercado
Fútbol de Ecuador

Jeremy Arévalo fue convocado a la Selección de Ecuador y ya tiene un nuevo valor de mercado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo