Óscar Ibáñez empezó a trabajar en la Selección y ya hizo sus 5 primeras exigencias

Si alguien pensaba que el técnico Óscar Ibáñez solo llegaba a la Selección Peruana para cumplir, pues tras conocerse las nuevas cinco exigencias que realizó se tendrá que replantear su argumento. Resulta que, tras 24 horas de su designación, el estratega ya empezó a trabajar y demandó varios pedidos a la Federación Peruana de Fútbol. Así pues, para ir adelantando la noticia, el primero será que Perú volverá a tener línea de cuatro en la defensa.

No hay que olvidar que el técnico Jorge Fossati, el último que estuvo en la Selección Peruana, buscó implementar la línea de tres en la zaga, pero los resultados no fueron los esperados. Por eso, Óscar Ibáñez ha decidido borrar ese recuerdo regresando a la línea de cuatro, que tantas otras grandes alegrías le ha dado a la ‘Bicolor’. Pero ese no sería la única exigencia que hizo.

Óscar Ibáñez hizo 5 pedidos a la Selección Peruana

Ibáñez nuevo técnico de Perú. (Foto: Selección Peruana)

Llegando la información a través del periodista Gustavo Peralta en charla con L1 MAX, el hombre de prensa brindó todos los detalles de las cinco exigencias que hizo Óscar Ibáñez como nuevo técnico de la Selección Peruana. Explicando la situación, se confirmó la primera de todas: “La primera novedad es que la Selección Peruana volverá a tener línea de cuatro en la defensa”.

Ahora, sabiendo que Óscar Ibáñez trabajará bajo el formato de línea de cuatro en la defensa de la Selección Peruana, las otras exigencias son gestionar los regresos de varios jugadores que no fueron tomados en cuenta por Jorge Fossati. Si bien algunos fueron borrados, también se desconoce por qué otros tantos no volvieron a ser llamados y sobre ellos se trabajará.

Con todo el preámbulo, se conoció que Óscar Ibáñez volverá a gestionar los regresos de varios jugadores que fueron, en alguna medida, borrados de la Selección Peruana por Jorge Fossati. Así pues, el nuevo técnico interino desea contar con varios elementos que fueron símbolo durante la era de Ricardo Gareca y que él conoce muy bien: “Ha pedido el regreso de Carillo, Aquino, Tapia y, probablemente, Ruidíaz”.

¿Hasta cuándo estará Ibáñez como nuevo técnico interino de Perú?

Óscar Ibáñez será nuevo técnico interino de Perú hasta septiembre del 2026, en principio. Se estima que debutará con los partidos ante Bolivia en Lima y Venezuela de visita, válidos por las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Qué partidos jugará Perú al mando de Ibáñez?

Óscar Ibáñez estará al mando de Perú de forma interina en los próximos seis cotejos de la Selección Peruana y debutará ante Bolivia en Lima y Venezuela de visita, válidos por la fecha 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas.

