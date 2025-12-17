La drástica amenaza de los jugadores de Barcelona a la directiva

Barcelona SC es otro de los equipos que han pasado apremios económicos en la presente temporada y ahora los jugadores tomaron drástica decisión. El plante amenazó a la directiva con una medida que pondría en riesgo la participación en Copa Libertadores 2026.

Los jugadores arrastran cuatro meses de salarios impagos y esperaban que se les cancele la mitad el lunes, algo que no ocurrió. En un comunicado público señalaron que no entrenarán hasta que esto se revierta y también amenazaron con no jugar el domingo.

En caso de no presentarse, perderán 3-0 y con una victoria de Liga, serían los ‘albos’ quiénes se quedan con la plaza directa a Copa Libertadores, dónde ya espera Independiente del Valle.

Información de los medios apunta a que la directiva trabaja para poder cancelar los valores pendientes esta tarde y que el equipo retome las actividades con normalidad.

Mientras tanto, siguen sonando rumores de fichajes como Mauricio Martínez, Diego Valencia, entre otros. Ismael Rescalvo ya trabaja en el armado del plantel para el 2026.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

