El detalle que pasó desapercibido de los FIFA The Best con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Este martes 16 de diciembre en la ciudad de Doha, Qatar, se celebró la ceremonia de los FIFA The Best Awards. Los premios con los que la entidad que regula el fútbol mundial busca desde 2016 distinguirse por encima del Balón de Oro organizado por France Football, a pesar de que en este caso, a diferencia del año pasado, coincidieron en que Ousmane Dembélé fuese el ganador (en 2024 fueron, por un lado, Rodri Hernández y, por el otro, Vinícius).

Pero lo que curiosamente pasó desapercibido fue el casi nulo protagonismo que tuvieron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Prácticamente, fue la primera vez en la que no aparecieron como opciones razonables para ser elegidos por el jurado (conformado por los capitanes y entrenadores de las 211 selecciones asociadas, periodistas y usuarios registrados en FIFA.com) en algunas de las categorías.

Ni siquiera fueron añadidos al once ideal, algo que de igual forma también sucedió en 2024, versión en la que la Pulga estuvo entre los posibles ganadores para el Mejor Jugador, en tanto que el Bicho fue nominado en la sección de Mejor Delantero.

Para la edición 2025, los componentes de la formación predilecta de los premios The Best fueron: Gianluigi Donnarumma (PSG – Manchester City / Italia), Achraf Hakimi (PSG / Marruecos), William Pacho (PSG / Ecuador), Virgil van Dijk (Liverpool / Países Bajos) y Nuno Mendes (PSG / Portugal); Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra), Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra), Vitinha (PSG / Portugal), Pedri (FC Barcelona / España); Lamine Yamal (FC Barcelona / España) y Ousmane Dembélé (PSG / Francia).

El once ideal de los premios FIFA The Best.

La única intervención de Lionel Messi en los The Best 2025

Lionel Messi, al ser el capitán de la Selección Argentina, participó emitiendo su voto tanto para Mejor Jugador, como para Mejor Entrenador y Mejor Arquero. Se inclinó por Ousmane Dembélé (Kylian Mbappé y Lamine Yamal en segundo y tercer lugar), Luis Enrique (Hansi Flick y Mikel Arteta) y Gianluigi Donnarumma (Emiliano Martínez y Thibaut Courtois).

Lionel Messi sigue siendo el máximo ganador del premio The Best a Mejor Jugador

Lionel Messi acumula 3 estatuillas del premio The Best de la FIFA a Mejor Jugador (2019, 2022 y 2023). Le siguen con dos cada uno, Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y Robert Lewandowski (2020 y 2021); y más atrás Luka Modric (2018), Vinícius Júnior (2024) y Ousmane Dembélé (2025).