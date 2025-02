“Puro biri biri”: La cargada de Alianza Lima a Boca Juniors y el baile de ‘Pipo’ Gorosito

Alianza Lima dio el gran golpe de la Copa Libertadores y eliminó a Boca Juniors en la fase 2 del torneo. El equipo ‘Grone’ fue superior en los penales, cuando Viscarra tapó el quinto a Velasco y dejó a los ‘Xeneizes’ fuera de todo a nivel internacional.

En redes sociales, las burlas nos faltaron y Alianza compartió un video que ya se volvió tendencia en redes sociales. En dicho clip se ve al ‘Pipo’ Gorosito dando un baile que encantó a los aficionados y jugadores. El club también lo acompañó con la leyenda: “Y sí, Pipo, fue puro biri biri”.

Estas palabras hicieron referencia a lo que el entrenador dijo en rueda de prensa en la previa del encuentro: “Es todo un biri biri esto de la cancha, es un mito. No pasa nada con eso, la gente no entra a la cancha. Para mí es todo sanata. Después si Zeballos hace una bicicleta y la clava al ángulo es virtud del jugador, no de la cancha”, afirmó el entrenador.

Mucho se especuló con el clima de La Bombonera para este partido. Sin embargo, el mismo terminó siendo contraproducente para Boca. Los aficionados terminaron cantando al final del encuentro “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, tras la eliminación de su equipo.

La fiesta en el vestuario continuó y también Alianza Lima reveló varios videos de sus jugadores celebrando. El equipo ‘Grone’ ahora avanza hasta la Fase 3 y también su entrenador fue muy claro que aún no están en grupos del torneo y tienen que eliminar a Deportes Iquique para estar en grupos de la Copa Libertadores.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Deportes Iquique en la Copa Libertadores?

El partido ida entre Alianza Lima y Deportes Iquique se disputaría entre el 4 y el 6 de marzo, mientras que la vuelta estaría programada para la semana siguiente, entre el 11 y el 13 de marzo. Los horarios serán confirmados a lo largo de esta semana. El encuentro también contará con transmisión de Disney+

