Fue despedido del puesto más buscado de todos en un equipo grande. Alianza Lima lo trajo para poder comandar un proyecto deportivo que tenía como camino la Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Ahora que está lejos, fue entrevistado por “Un Break”, recordando lo que fue su trayecto por el campeonato peruano. Obviamente, con mucho respeto, pero comentando lo que fue todo este camino que vivió junto a su comando técnico.

¿Qué dijo el ex entrenador de Alianza Lima?

Alejandro Restrepo tuvo la oportunidad de comentar por qué lo echaron de Alianza Lima. Pero en principio cómo llegó y por qué aceptó el reto: “La verdad fue una experiencia espectacular, siempre como club y como grupo, estando en Copa Libertadores, nos queda esa sensación de recorrer estadios y competir a ese nivel siempre lo había buscado”.

El entrenador colombiano, ahora en Independiente de Medellín, comentó cómo fue su salida de Alianza Lima: “Ir al fútbol internacional era algo que quería, lo tenía como un objetivo, pero no sé, quizás si llegaba otro equipo en Colombia no iba tan rápido. Tomamos la decisión de no continuar en Pereira, algo que no fue fácil, y al menos de ocho días apareció la chance de Alianza, empezamos a conocer al club y llegar ahí fue algo espectacular”.

¿Por qué lo botaron de Alianza Lima?

Para el todavía joven director técnico, lo que pasó en Alianza Lima fue un problema bastante complicado. El cual parecía ser un presente exquisito, pero al final se fue por decisiones que fueron mucho más dirigenciales que algo personal: “Obviamente que uno hubiese querido tener un poco más de tiempo, porque el equipo venía bien encaminado, mostraba un funcionamiento muy aceitado”.

Alejandro Restrepo en Copa Libertadores con Alianza Lima.. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

Finalmente, el técnico ex Alianza Lima, mencionó que la idea era continuar en la Liga 1. Pero no hay rencor en el corazón de Alejandro Restrepo. Por ende, agradece la experiencia vivida en el tiempo donde fue el mandamás de Matute: “Me llevo una imagen del fútbol peruano, el futbolista, la gente, la hinchada. Ojalá que tenga la oportunidad de competir en Copa Libertadores y seguir llenando mi vida, mi cerebro como entrenador”.

¿Hasta cuándo tenía contrato Alejandro Restrepo en Alianza Lima?

Alejandro Restrepo tenía contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Llegando para la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores, los resultados no se dieron y tuvo que dejar la institución. Ahora pertenece a Deportivo Independiente de Medellín en Colombia.

Alejandro Restrepo cuando fue presentado. (Foto: Alianza Lima).

¿Cuánto ganaba Alejandro Restrepo en Alianza Lima?

Alejandro Restrepo ganaba 20 mil dólares mensuales en Alianza Lima, aproximadamente. Firmando por toda la temporada 2024, si el técnico cumplía todo su contrato se iba a llevar alrededor de 240 mil dólares. Es muy probable que ahora mismo esté ganando mucho más dinero en Colombia. Por ende, está mucho mejor que en la Liga 1 como tal.

