José Enamorado confesó de qué equipo es hincha tras el título de Junior ante Deportes Tolima

Fue la gran figura de la final y de los cuadrangulares del fútbol de Colombia en el segundo semestre de 2026. ¡De eso no hay la menor duda! José Enamorado no para de sorprender y justo después de consagrarse campeón con Junior de Barranquilla confesó de qué equipo es hincha.

El show de Enamorado en la final ante Deportes Tolima empezó en el partido de ida. Con un golazo en el que dejó a dos jugadores rivales en el piso y clavó el balón en el ángulo, el extremo tuvo el preámbulo perfecto para terminar siendo la figura de la victoria 3-0.

Luego de los dos golazos que marcó en la final de ida de la Liga Colombiana II-2025, José Enamorado siguió encendido, volvió a picar el balón en una gran definición y marcó el 0-1 para que Junior gritara campeón tras un marcador global de 4-0. Ahora, era el momento de leer a la gran figura.

José Enamorado reveló de qué equipo es hincha en el fútbol colombiano

El gol de Enamorado ante Tolima en la final de vuelta. (Foto: Vizzor Image)

“Primero que todo darle la honra y la gloria a Dios que por él es que estamos acá, que por él se nos dio otra final. Ganar otra final con el equipo de mis amores, creo que eso no tiene precio. Quiero dedicarle este triunfo, esta medalla a mi familia, esposa, hija, mamá, papá y abuela, que me están viendo desde casa y que sé que están muy orgulloso de mí y de lo que he logrado con esta institución”, dijo Enamorado para confesar que es hincha de Junior de Barranquilla.

ver también Luego de que Junior dejara sin Libertadores a Nacional, Didier Moreno le envío un mensaje al equipo paisa

Este es el salario de José Enamorado en Junior de Barranquilla

Sin tener la certeza que algún portal lo haya publicado, la inteligencia artificial de ‘ChatGPT’ señaló que el salario de José Enamorado en Junior estaría entre 140 y 160 millones de pesos colombianos mensuales por su nivel y avalúo en el mercado de $1.8 millones de euros, según el portal ‘Transfermarkt’.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cuántos goles marcó José Enamorado en la final entre Junior y Deportes Tolimia? ¿Cuántos goles marcó José Enamorado en la final entre Junior y Deportes Tolimia? Ya votaron 0 personas

En síntesis