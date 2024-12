Renato Tapia siempre será noticia en Perú. Aún sin jugar en los últimos partidos del cuadro de Jorge Fossati, el volante sabe que una declaración suya rebotará en todo el territorio nacional. Por eso sus palabras deben ser tomadas con cuidado, pero tal parece que el mediocampista ha estado callado durante mucho tiempo.

Dando una extensa entrevista al medio español ‘La Hora Blanquiazul’, Renato Tapia habló primero sobre la situación de la Selección Peruana, sus diferencias con Jorge Fossati y la mala sensación que le da que Agustín Lozano siga siendo presidente de la Federación Peruana de Fútbol. No deteniéndose, el volante golpeó con sus palabras.

¿Renato Tapia renunció a la Selección?

Sin ningún tipo de freno, Renato Tapia empezó su comentario: “Hemos reelegido a un presidente que nos robó una vez para que nos robe de nuevo, qué pueden decir de un jugador. Perdí mi puesto en Feyenoord, en Celta, en donde decían que me arreglaban para mandarme a la Selección. La gente es muy emocional, si te va mal a ti, ellos felices. No me interesa, soy consciente de lo que hice, de lo hago y lo que haré por la Selección”.

Tapia jugando para Perú. (Foto: Selección)

Continuando con sus duras palabras, también le mandó un fuerte dardo a todos aquellos que lo han criticado en la Selección Peruana y que piden que no sea más el portador de la cinta que le dio Jorge Fossati: “Para eso está el FIFA, para poner al capitán que tú quieras. Soy una persona muy pasiva, no me importa lo que diga la gente. Si creen que no tengo compromiso o lo que se inventen, yo sé lo que he hecho por la selección. Estoy tranquilo conmigo mismo”.

Hay que recordar que Renato Tapia no ha estado presente en los últimos partidos de Perú. Aduciendo una lesión, el volante se perdió los vitales duelos ante Chile en casa y Argentina de visita, ambos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ahora, el volante espera ser convocado por Jorge Fossati para la próxima doble fecha de marzo del 2025.

¿Cuánto gana Renato Tapia?

Renato Tapia gana 33 mil euros mensuales, según la página Fichajes. Si esta cifra es cierta, el volante se llevaría más de 790 mil euros por las dos temporadas que firmó por Leganés.

¿Cuánto es el valor de Tapia?

El valor actual de Renato Tapia es de 5 millones de euros, según Transfermarkt. Llegando a costar 20 millones cuando jugaba en el Celta de Vigo en el 2021, ahora su cotización ha caído, pero espera retomar su mejor monto.

