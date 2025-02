Situación bastante llamativa la que presenta un jugador que supo estar presente y ser indiscutible en la época más gloriosa del fútbol peruano. Con la Selección Nacional fue al Mundial de Rusia 2018 y jugó innumerables competencias, donde mostró tener gran nivel. Miguel Trauco eso se lo agradece a Ricardo Gareca, desde siempre. Por eso, es llamativo cómo ahora utiliza el nombre del Tigre, en la misma oración de otro técnico de la Liga 1.

¿Quién es el entrenador más parecido a Ricardo Gareca?

Reveladora comparación la que hizo Miguel Trauco al respecto de su presente entrenador, y uno en el pasado que le dio lo mejor de lo mejor: “Gorosito tiene lo mismo que Gareca. Toda la confianza que transmite. Él cree más en nosotros que nosotros mismos. Él trata de cargar con toda la presión y que el jugador esté fresco. Le salió perfecto”.

Esto termina siendo llamativo en todos los sentidos porque se trata del nombre del hombre que más cosas le entregó a la Selección Peruana en el último tiempo. Junto al entrenador que hizo más feliz a todo Alianza Lima en la última semana, por eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores. Quizás tengan un método de trabajo parecido, eso comentó el propio Miguel Trauco. Que conoce bien a ambos.

Ricardo Gareca ahora en la Selección Chilena. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

¿Qué recuerda del repechaje entre Perú y Australia?

Ahora, otra de las cosas que explicó Miguel Trauco, tiene que ver con los penales de Perú ante Australia en el último repechaje: “Me queda en la cabeza hasta ahora ese penal que no pude patear con Australia. Se me cayó un contratazo por no clasificar a ese Mundial entonces dije pateo, si la fallo, pues fallo, pero voy. Sabía que tenía que asumir, aparte por el autogol estaba fijo que yo tenía que ser uno de los 5 en patear”.

¿Por qué no pateó los penales en la Selección Peruana?

Asumiendo que se equivocó al quedar al margen de tamaña responsabilidad. Eso El Genio lo sabe bien, y ahora mismo, lo confiesa años después. Lo cual no está mal, y sirve de aprendizaje constante, entendemos desde nuestra posición: “Contra Australia la verdad me faltaron huevos para patear. Una semana antes me tocó descender con Saint-Étienne por penales, pateé y todo, pero me quedó eso en la cabeza, no me sentía tan confiado”.

Ricardo Gareca durante la Copa América en Brasil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

¿En qué momento Alianza Lima eliminó a Boca Juniors?

Por último, y no menos importante. En la charla en exclusiva que tuvo con DENGANCHE, el ex Universitario de Deportes dio la clave, del momento en el que sintió que podían clasificar: “Cuando Cavani falla yo dije esto es para nosotros, estaba escrito y no nos lo va a quitar nadie así venga el arquero que venga. Ese arquero (Brey) estaba frío, no sé por qué cambiaron si Marchesín tiene más jerarquía y nombre”.

